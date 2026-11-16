"Ako odvojimo te dvije teme, mislim da se ima jako puno toga reći kako bi se sustav mogao popraviti. Državno odvjetništvo i policija odradili su svoj dio posla, mislim da je to dobro, na tim je institucijama da procijene dalje kako će se slučaj nastaviti i koje će posljedice biti u pravnom smislu. To je najvažnije u ovom trenutku", kaže.