Goran Mijaljica
Psihijatar za N1: Uvjete rada ne možemo lako promijeniti, ali kako se ponašamo prema ljudima možemo
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je psihijatar Goran Mijaljica. Razgovarali su o tragičnoj smrti Kristiana Josipa Periša i stanju u hrvatskom zdravstvenom sustavu, posebice psihijatriji.
Oglas
"To je nezamisliva tragedija, nadam se da se tako nešto više nikada neće dogoditi, nikome. Teško je o toj tragediji govoriti u kontekstu zdravstva, mislim da bi se ta rasprava trebala odvojiti, da se ne bi umanjio značaj događaja koji se dogodio prošlog mjeseca u Jankomiru", kazao je Goran Mijaljica.
Dodaje kako je o uvjetima rada i stanju u hrvatskom zdravstvu (pa tako i psihijatriji) potrebno razgovarati neovisno o slučaju smrti Kristiana Josipa Periša.
"Ako odvojimo te dvije teme, mislim da se ima jako puno toga reći kako bi se sustav mogao popraviti. Državno odvjetništvo i policija odradili su svoj dio posla, mislim da je to dobro, na tim je institucijama da procijene dalje kako će se slučaj nastaviti i koje će posljedice biti u pravnom smislu. To je najvažnije u ovom trenutku", kaže.
Mijaljica je 2011. počeo raditi u psihijatrijskoj bolnici na otoku Ugljanu, gdje uvjeti, kako se sjeća, nisu bili idealni. Dodaje kako uvjeti čak ni u njegovom rodnom Splitu nisu bili puno bolji.
"Splitska psihijatrija, recimo, jedna je od najprometnijih koje znam, a radio sam u devet zemalja. Jako je opterećena brojem pacijenata i područjem koji pokriva. Pogotovo u odnosu na Zagreb. Akutni odjeli s tridesetak pacijenata bile su dvije sestre po noći. Uvjeti nisu bi idealni definitivno. Neke stvari bile su prilično zabrinjavajuće", kaže.
"Nismo mi kao ljudi nesvjesni naše okoline. Uvjete rada kao pojedinci ne možemo samo tako promijeniti. Ali kako se ponašamo prema ljudima, to je u našoj moći", kaže Mijaljica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas