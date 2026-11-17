"ŠOKANTNO I NEDOPUSTIVO"
Sudac nakon obilaska Jankomira: "Protokol jastuka na glavu ne postoji, sve je rađeno izvan pravila"
Smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan ponovno je otvorila pitanje postupanja prema pacijentima u psihijatrijskim ustanovama, a sudac Ivica Veselić nakon obilaska bolnice na Jankomiru poručio je da je u slučaju preminulog pacijenta primijenjena prekomjerna fizička sila, koja je bila izvan svih protokola.
Sudac Ivica Veselić, član Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, u petak je s predsjednicom Povjerenstva nenajavljeno posjetio Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan. Ondje su razgovarali o organizaciji rada, postupanju prema pacijentima i radu zaposlenika, a obišli su i sobu 11A, u kojoj je boravio Kristian Josip Periš.
"Posjetili smo tu, sada nažalost tragičnu, sobu 11A i razgovarali s tehničarima. Upravo mislim da je razgovor s ljudima koji neposredno sudjeluju i rade na tom odjelu bio možda i najznačajniji dio našeg posjeta. Važan je bio i uvid u to kako soba izgleda, kako izgleda cijelo okruženje i krevet na kojem se nalazio pokojni gospodin Periš", rekao je Veselić tijekom gostovanja u emisiji "U mreži Prvog".
Dodao je da su zaposlenici bili voljni razgovarati s njima, no primijetio je da su bili psihički opterećeni. Smatra kako bi im nakon posebno zahtjevnih i rizičnih intervencija trebalo omogućiti psihološku podršku.
"Posao ih tjera dalje, kako su sami rekli. Nisu imali potrebnu i poželjnu pomoć nakon nekih intervencija koje su doista rizične i zahtjevne. Moguće je da je tim ljudima trebalo pružiti psihološku pomoć", kazao je.
"Protokol jastuka na glavu uopće ne postoji"
Govoreći o mogućnosti postojanja drukčijih protokola za postupanje s agresivnim pacijentima, Veselić je bio nedvosmislen.
"Protokol jastuka na glavu uopće ne postoji. To je apsolutno izvan protokola. Protokol primjene prekomjerne fizičke sile uopće ne postoji. Mi, naravno, sada ne možemo i nećemo govoriti o našem konačnom mišljenju, ali javnost je upućena i snimke su javno dostupne, iz kojih se jasno vidi da je primijenjena prekomjerna sila. Sve je rađeno, nažalost, u tom trenutku izvan protokola", rekao je Veselić.
Naglasio je da Povjerenstvo još nije zaključilo svoje razmatranje slučaja niti donijelo konačno mišljenje.
Parisot: Ove godine gotovo 300 pritužbi
Ana-Maria Parisot iz zagrebačkog Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata upozorila je na znatan rast broja pritužbi koje građani upućuju zbog postupanja zdravstvenih ustanova.
Prema njezinim riječima, Povjerenstvo je ove godine zaprimilo gotovo 300 pritužbi, što je približno dvostruko više nego tijekom prethodnih godina. One se odnose na različite probleme u zdravstvenom sustavu, dok se samo manji dio tiče psihijatrijskih ustanova.
"Taj drastičan porast broja pritužbi u ovoj godini, u odnosu na prethodnu i pretprošlu godinu, kada smo imali gotovo dvostruko manje pritužbi, govori o tome koliko ozbiljne probleme imamo u zdravstvu", istaknula je Parisot.
"Možemo upozoravati inspekciju ili DORH..."
Među prijavama su, dodala je, i one koje se odnose na primjenu mjera prisile, nehumano postupanje, nedostatak komunikacije i organizacijske propuste.
U posljednjih nekoliko tjedana Povjerenstvo je primilo četiri do pet pritužbi povezanih s psihijatrijskim klinikama Sveti Ivan i Vrapče. Samo prošlog tjedna zaprimljeno je više od 20 novih pritužbi koje se odnose na zdravstvenu skrb općenito.
Parisot je objasnila da Povjerenstvo od zdravstvenih ustanova uglavnom traži službena očitovanja, ali da odgovori često ne stižu u razumnom roku. Iako njegovi članovi mogu obavljati terenske izvide, izrađivati izvješća i upućivati preporuke, nemaju ovlasti prisiliti ustanove da ih provedu.
"Mi nemamo nekakav prisilni mehanizam kojim možemo natjerati ustanovu da postupa na određene načine. Možemo dati preporuku i upozoravati ustanove na nepravilnosti, eventualno uključiti zdravstvenu inspekciju ili DORH. Međutim, daljnje postupanje izvan je naših okvira", upozorila je.
Vukadin: Problemi su poznati godinama, ali odgovornost izostaje
Predsjednica Saveza udruga za mentalno zdravlje Davorka Vukadin smatra da tragedija u Jankomiru nije razotkrila probleme koji dosad nisu bili poznati. Upozorila je da službena izvješća već godinama ukazuju na nepravilnosti u psihijatrijskim ustanovama, posebice kada je riječ o mjerama prisile, vezivanju pacijenata i smirivanju uznemirenih osoba.
Pritom je podsjetila na izvješća pravobraniteljice i Odbora Vijeća Europe za sprječavanje mučenja, koji je i ranije upozoravao na ozbiljne propuste u Hrvatskoj.
"Pratim situaciju u tom području otprilike 15 godina i mislim da nitko ne može reći da mu je iznenađenje što se suočavamo s ovakvim pitanjima nakon ovog nemilog događaja. To su službeni dokumenti, javno dostupni svima, osobito institucijama koje bi se time trebale baviti i koje bi trebale biti odgovorne za ono što se događa", rekla je Vukadin.
Kritizirala je i izostanak odgovornosti zbog neprovedbe preporuka i strateških dokumenata koji bi trebali unaprijediti sustav.
"Kod nas zapravo ne postoji nekakav sustav odgovornosti za sve što se događa. Dobijete izvješće, preko njega prijeđete, ništa ne promijenite. Imamo strategiju koju smo donijeli, ali je se ne pridržavamo. Ona vrijedi do 2030. godine, a jako malo toga, gotovo ništa, nije prema njoj napravljeno", ustvrdila je.
Pacijenti se boje prijaviti nepravilnosti
Vukadin je upozorila i na strah pacijenata i njihovih obitelji od prijavljivanja neprimjerenog postupanja. Građani se, kako je objasnila, često radije obraćaju udrugama nego nadležnim institucijama jer strahuju da bi njihova prijava mogla utjecati na buduće liječenje.
"Puno je teže obratiti se nekakvom službenom tijelu, eventualno i bolnici, jer, pazite, vi možda sutra ponovno morate ući kroz ta vrata", rekla je.
Kao jedan od problema izdvojila je i nedovoljno razumijevanje i primjenu informiranog pristanka pacijenata. Osvrnula se i na vlastito iskustvo člana obitelji osobe s teškoćama mentalnog zdravlja te upozorila da ovakvi događaji mogu dodatno narušiti povjerenje u psihijatrijsku skrb i otežati ljudima odluku da potraže pomoć.
Istaknula je kako je važno da pacijenti budu uključeni u vlastiti oporavak te da im budu dostupne jasne informacije o njihovim pravima, mogućnostima podnošenja pritužbi i procedurama prisilnog smještaja ili primjene mjera prisile.
Veselić: Postupanje je bilo šokantno i nedopustivo
Veselić, koji gotovo 19 godina obilazi zagrebačke psihijatrijske ustanove u kojima su smješteni ili zadržani pacijenti protiv svoje volje, rekao je da ga je događaj u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan duboko potresao.
Nije želio procjenjivati je li riječ o pogrešci pojedinaca ili propustu cijelog sustava, ali je postupanje prema Kristianu Josipu Perišu ocijenio nedopustivim.
"U svojoj karijeri samo sam u jednoj zagrebačkoj bolnici tri ili četiri puta vidio nekoga tko je bio vezan. Nikada nisam imao osjećaj da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Zato me ovo stvarno šokiralo. Mislim da treba potpuno jasno govoriti: ovo je šokantno, ovo je jednostavno nedopustivo. Čuo sam se s velikim brojem liječnika i psihijatara i svi su šokirani. Ovo je bila jednostavno nenormalna reakcija, ničim opravdana", rekao je Veselić.
Smatra da su zakonski propisi i protokoli koji uređuju postupanje prema pacijentima dovoljno jasni, no problem vidi u njihovoj provedbi i osposobljenosti zaposlenika.
"Protokoli su kristalno jasni. Da se postupa po protokolima, problema ne bi smjelo biti. Protokoli pretpostavljaju znanje, a da bi netko usvojio znanje, treba vježbati. Je li usvojeno znanje i je li bilo dovoljno vježbi za zahvate koji su jako zahtjevni? To je pitanje na koje u ovom trenutku ne mogu odgovoriti. Odgovorit ćemo u svojem mišljenju", istaknuo je.
Potvrdio je i da je član radne skupine koja priprema izmjene Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. O konkretnim promjenama nije želio govoriti dok je njihova izrada u tijeku, ali je potvrdio da će dio izmjena biti povezan i sa slučajem iz Jankomira.
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