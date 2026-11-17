"Posjetili smo tu, sada nažalost tragičnu, sobu 11A i razgovarali s tehničarima. Upravo mislim da je razgovor s ljudima koji neposredno sudjeluju i rade na tom odjelu bio možda i najznačajniji dio našeg posjeta. Važan je bio i uvid u to kako soba izgleda, kako izgleda cijelo okruženje i krevet na kojem se nalazio pokojni gospodin Periš", rekao je Veselić tijekom gostovanja u emisiji "U mreži Prvog".