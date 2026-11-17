Autor: Vijeće Europe
Alarmantno izvješće iz 2022. o bolnicama u Splitu, Rijeci, Ugljanu: "Vezivanje pacijenata, pelene i derutne sobe, maloljetnice s odraslima..."
Izvješće Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Vijeća Europe, temeljeno na posjetu Hrvatskoj u rujnu 2022. godine, razotkrilo je niz ozbiljnih propusta u postupanju prema pacijentima u hrvatskim psihijatrijskim ustanovama uz obalu.
Delegacija CPT-a obišla je psihijatrijske klinike kliničkih bolničkih centara u Splitu i Rijeci te Specijalnu bolnicu za psihijatriju Ugljan, upozorivši kako određene prakse u tim ustanovama mogu dosegnuti razinu neljudskog i ponižavajućeg postupanja, piše Morski.hr.
Delegacija CPT-a od 19. do 29. rujna 2022. obilazila je psihijatrijske klinike KBC-a Split i KBC-a Rijeka te Psihijatrijsku bolnicu Ugljan. O svojim zapažanjima izvijestile su i odmah upozorile hrvatske vlasti te izrazili ozbiljnu zabrinutost, a službeno izvješće koje vam donosimo, javno su objavili 23. studenoga 2023.
Vezivanje danima naočigled drugih pacijenata
Najozbiljnije kritike Odbora odnose se na prekomjernu, prečestu i neopravdano dugotrajnu primjenu mjera sputavanja (fiksacije) pacijenata u KBC-u Split i KBC-u Rijeka. Zbog zabrinjavajućeg stanja na terenu, delegacija je već na kraju posjeta izdala hitnu opasku zatraživši trenutnu reviziju tih postupaka.
KBC Split: U trenutku posjeta delegacije, više od polovice svih pacijenata na klinici (32 od 62) bilo je mehanički vezano za krevet, a na Odjelu za biologijsku psihijatriju ta je brojka dosezala čak dvije trećine pacijenata. Iako je u službenim statistikama prosječno trajanje fiksacije iznosilo oko sedam sati, delegacija je zatekla mirne, neagresivne pacijente koji su bili neprekidno vezani po 36, 46, 72, 93, pa čak i rekordnih 208 sati (više od osam i pol dana). Vezivanje je trajalo toliko dugo da su pojedini inače pokretni pacijenti morali primati injekcije Clexanea za sprječavanje zgrušavanja krvi.
KBC Rijeka: Tijekom 2021. godine čak 65 posto svih hospitaliziranih pacijenata bilo je vezano u nekom trenutku liječenja, najčešće odmah po dolasku. Delegacija je zatekla pacijente vezane u četiri točke duže od 40 sati bez prekida, dok su neki bili vezani po 23 i pol sata dnevno, uz samo pola sata pauze, i tako tri dana zaredom. Uz to, zabilježeno je nekoliko pritužbi na fizičko nasilje osoblja, uključujući navodni pokušaj gušenja pacijenta tijekom vezivanja od strane medicinskog tehničara.
U objema bolnicama pacijenti su bili vezani naočigled drugih bolesnika u višekrevetnim sobama, bez stalne fizičke prisutnosti osoblja u prostoriji i bez zvona za poziv u slučaju nužde. Tijekom višednevnog vezivanja nisu puštani na toalet, već su bili prisiljeni nositi pelene za odrasle ili mokriti u posude pokraj kreveta. CPT je oštro osudio i praksu takozvane „postupne fiksacije“ – smanjivanja vezivanja s pet točaka na dvije ili jednu ruku/nogu – nazvavši je ponižavajućom, nesigurnom i nepotrebnom, te je zatražio njezino potpuno ukidanje.
Ugljan: Vlaga, prenapučenost i kronični manjak osoblja
Dok su uvjeti u splitskoj i riječkoj klinici opisani kao skromni i bolnički hladni – uz zaključane osobne ormariće pa pacijenti stvari drže u plastičnim vrećicama ispod kreveta, te tuševe bez zavjesa i brava koji ne pružaju privatnost– stanje u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Ugljan ocijenjeno je izrazito teškim.
Smještaj iz 1955. godine: Tri glavna stacionarna objekta, smještena u kompleksu koji je tijekom Drugog svjetskog rata služio kao talijanski koncentracijski logor, nisu obnovljena od 1955. godine. Zidovi su oštećeni i puni vlage i plijesni, boja se ljušti sa stropova, a na pojedinim odjelima (poput Odjela br. 5) podovi su bili ljepljivi od prljavštine dok su bosi i polugoli pacijenti stajali uz zaključana vrata.
Nedostatak prostora: Iako je bolnica radila s 83 posto kapaciteta (332 pacijenta na 400 kreveta), u sobama na gerontopsihijatrijskim i akutnim odjelima kreveti su bili nagurani jedan do drugoga, ostavljajući pacijentima jedva tri četvorna metra prostora (upola manje od zakonskog minimuma od 6 m²).
Desetljeća u ustanovi i manjak kadra: Četvrtina svih pacijenata na Ugljanu boravi duže od tri godine, deset posto duže od deset godina, a pojedinci i do 25 godina jer nemaju kamo otići. U poslijepodnevnim i noćnim smjenama te vikendom o čak 56 teških bolesnika na akutnim i gerontopsihijatrijskim odjelima brinu tek dvije medicinske sestre i jedan njegovatelj. Zbog takvog manjka osoblja, nepokretni i dementni pacijenti tjednima i mjesecima ne izlaze na svježi zrak, dok je 17 pacijenata na zatvorenom dijelu forenzičkog odjela zaključano unutar odjela tijekom cijelog trajanja sudske mjere.
Zabrinjavajući propusti u liječenju i zaštiti maloljetnika
Izvješće upozorava da se liječenje u sve tri ustanove svodi gotovo isključivo na lijekove (farmakoterapiju), dok individualni pisani planovi liječenja i psihosocijalna rehabilitacija za većinu pacijenata uopće ne postoje. Na Ugljanu trećina pacijenata (njih 120) svakodnevno prima lijek klozapin bez redovitih krvnih pretraga potrebnih za sprječavanje potencijalno smrtonosnih nuspojava.
Posebna zabrinutost izražena je zbog Odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju u KBC-u Rijeka:
Maloljetnici (u dobi od 11 do 17 godina) dane provode bez ikakvih pedagoških, sportskih ili terapijskih aktivnosti te bez mogućnosti nastavka školovanja tijekom hospitalizacije.
Zbog popunjenosti kapaciteta dječjeg odjela, maloljetnice su povremeno bile smještene na odjel za odrasle akutne pacijente. U bolničkom registru pritužbi delegacija je pronašla i prijavu o navodnom seksualnom napadu medicinskog tehničara na 14-godišnju djevojčicu koja je bila smještena upravo na odjelu za odrasle.
„Dobrovoljni“ pacijenti lišeni slobode, bez sudske zaštite
Iako je velika većina pacijenata u sve tri ustanove formalno bila smještena na „dobrovoljnoj“ osnovi (primjerice 58 od 62 u Splitu te 301 od 332 na Ugljanu), ulazna vrata klinika u Splitu i Rijeci bila su zaključana 24 sata dnevno. Pacijenti nisu mogli napustiti bolnicu bez posebnog otpusnog lista liječnika, a oni koji bi pokušali otići tretirani su kao „bjegunci“ te su po povratku često bili vezani, bez pokretanja zakonske procedure za prisilni smještaj. Time su, zaključuje Vijeće Europe, ti pacijenti de facto lišeni slobode bez sudske zaštite i pravnih jamstava koja im po zakonu pripadaju.
Što je tražilo Vijeće Europe?
CPT od hrvatskih vlasti traži hitno zapošljavanje medicinskih sestara, njegovatelja i stručnjaka za psihosocijalnu rehabilitaciju u Rijeci i na Ugljanu, temeljitu obnovu ugljanskih paviljona te uvođenje strogog nadzora nad primjenom mjera sputavanja. Također se zahtijeva osiguravanje svakodnevnog boravka na otvorenom za sve pacijente, dosljedno razdvajanje pristanka na hospitalizaciju od pristanka na liječenje te provođenje obveznih obdukcija u slučajevima iznenadne i neočekivane smrti pacijenata.
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