KBC Split: U trenutku posjeta delegacije, više od polovice svih pacijenata na klinici (32 od 62) bilo je mehanički vezano za krevet, a na Odjelu za biologijsku psihijatriju ta je brojka dosezala čak dvije trećine pacijenata. Iako je u službenim statistikama prosječno trajanje fiksacije iznosilo oko sedam sati, delegacija je zatekla mirne, neagresivne pacijente koji su bili neprekidno vezani po 36, 46, 72, 93, pa čak i rekordnih 208 sati (više od osam i pol dana). Vezivanje je trajalo toliko dugo da su pojedini inače pokretni pacijenti morali primati injekcije Clexanea za sprječavanje zgrušavanja krvi.