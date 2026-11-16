Katica Pavlović
Već 35 godina nema oca ubijenog na Ovčari: "Svi starimo, tko će ga tražiti kad mene ne bude?"
Katica Pavlović već 35 godina traga za posmrtnim ostacima svojeg oca Damjana Samardžića, zapovjednika obrane vukovarskog Sajmišta. Nakon pada Vukovara odveden je na Ovčaru, gdje je ubijen, no njegovo tijelo do danas nije pronađeno. O svemu je razgovarala s Katarinom Plantak.
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"Branio je Vukovar, dao sve što je mogao, brinuo se da grad ne bude gladan. Posljednja mu je zadaća bila čuvati srpske vojnike u bolnici. Sačuvao ih je, a kada su došli četnici, predani su. Smatrali smo da će oni zaštititi tatu jer je on zaštitio njih, ali završio je... Ni danas ne znamo gdje je", ispričala je Katica Pavlović.
Oca je posljednji put vidjela u svibnju 1991. godine, a posljednji put čula se s njim kada ga je nazvala kako bi se raspitala za supruga, hrvatskog policajca koji je bio u Borovu.
Prošle godine identificirani su posmrtni ostaci njezina polubrata Zorislava Gašpara. Pronađeni su zajedno s posmrtnim ostacima Jean-Michela Nicoliera.
U međuvremenu su se u medijima pojavile informacije da su pronađeni i posmrtni ostaci Damjana Samardžića, no pokazalo se da to nije točno. Njegova kći i dalje se nada da će pronaći oca i nakon 35 godina neizvjesnosti napokon doznati gdje je pokopan.
"Nadam se da će ga pronaći", rekla je Pavlović.
Na kraju razgovora nije mogla suspregnuti suze.
"Tko će tražiti mog oca kad mene više ne bude?", upitala je kroz plač.
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