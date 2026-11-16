Već 35 godina nema oca ubijenog na Ovčari: "Svi starimo, tko će ga tražiti kad mene ne bude?"

"Branio je Vukovar, dao sve što je mogao, brinuo se da grad ne bude gladan. Posljednja mu je zadaća bila čuvati srpske vojnike u bolnici. Sačuvao ih je, a kada su došli četnici, predani su. Smatrali smo da će oni zaštititi tatu jer je on zaštitio njih, ali završio je... Ni danas ne znamo gdje je", ispričala je Katica Pavlović.