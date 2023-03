Dea Redžić: Danas ćemo znati je li ovo Mamićev kraj u Dinamu

Podijeli :

Jučer je Dario Šimić ušao u Upravu Dinama nakon što je prekjučer odbio takvu mogućnost. Urednica Premium izdanja Večernjeg lista Dea Redžić gostovala je u N1 Newsnightu gdje je komentirala situaciju u Dinamu pred današnju skupštinu.

“Puno toga se izdogađalo u zadnja dva tjedna. Za mene se ova skupština od svih dosadašnjih čini kao najmanje bitna. Čudan je taj pakt ako će ga sklapati Dario Šimić i Mirko Barišić. Barišić je spominjao i goleme količine novca koje su ostale u Dinamu, a koje Dinamo čuva Zdravku Mamiću. Puno je neodgovorenih pitanja”. Redžić kaže da nitko ne može znati što će se dogoditi na skupštini: “Cijela priča završava po nakaradnim pravilima koja su oni pisali sami za sebe godinama”, ističe.

Također, novinarka smatra da je uloga navijača ključna: “Ona je presudna u ovoj priči. Ovdje svi koji razmišljaju, ne samo o Dinamu, nego zdravim razumom, ne mogu dopustiti da se iz udruge građana iznese tolika količina novca, a da se ne reagira. Mislim da je dužnost svakog građanina danas učlaniti se u Dinamo. To nije pitanje navijačke pripadnosti nego stvar zdravog razuma. Navijači mogu doći tamo i pokazati da im je stalo do Dinama za razliku od onih ljudi koji su tamo. Pokazali su koliko je to osobni interes uskog kruga ljudi, a to je udruga građana koja se mora legalizirati”.

Predlaže da se napravi lex Dinamo: “Bilo bi zgodno da se nakon što ova priča prođe, kad se oni tamo podijele, napravi lex Dinamo, neki zakon. Kad se sve skupa zbroji, ta suma novca ide u top 10 najvećih optužnica u povijesti Hrvatske. Neka se napravi jedan zakon, neka se to ukine”.

“Dvadeset godine to već traje tako da ne mislim da će se to riješiti preko noći, ali voljela bih da se ta priča konačno otvori. Od svih tih ljudi tamo, Šimića poznajem više od 15 godina. To može biti subjektivno, ali ja tom čovjeku apsolutno vjerujem. Mislim da je on dobra osoba. Netko tko može griješiti u nekim procjenama, ali ako je on na jednoj strani, ja idem na tu stranu. Ali koliko su oni razmišljali o jednom modelu, mislim da to nije ključno, ovdje je politika odlučila. Mislim da je to svima jasno jer sve drugo bi bila apsolutna sramota”.

Mamić je rekao da je digao ruke od Dinama: “Teško je reći što uopće mislim o tome što Mamić govori. On sad puno toga istinito govori. To je zapravo i porazno. Nije on sam mogao dovesti Dinamo do ovih granica”.

Komentirala je mogućnost uvođenja modela jedan član – jedan glas po uzoru na Hajduk: “Hajduk ima jedan model koji je zacrtao, koji ima svoje manjkavosti, ali Hajduk svoj model unaprijeđuje. Mislim da je put Hajduka dobar zato što je to ipak javno dobro, iako to u klubu koji je sportsko-dioničko društvo ne smiju tako reći”.

No, Hajduk ne pokazuje dobra rezultate na terenu. Redžić ističe da rezultati nisu uopće pitanje modela. Zatim na pitanje o tome tko je odgovoran za ovako loše rezultate Hajduka kaže: “Uvijek je predsjednik kluba prvi odgovoran, ali svi se nekako vrte oko te priče – ulica vodi Hajduk; naš Hajduk; zašto bismo mi njima plaćali članarine – kao da se ne želi reći da je problem što je Naš Hajduk osnovala Torcida. To je ono što mnogima smeta, a mnogi ne žele reći. Tko su ljudi Našeg Hajduka, to su svi bili članovi Torcide. To vjerojatno nekima nikad neće biti do kraja po volji, ali ja bolji put ne vidim i vidim da je obranjeno neko javno dobro i da su skinute te šape politike”.

Na pitanje o tome koje su promjene potrebne u Hajduku, Redžić kaže: “Prije svega očekivanja. Ova momčad Hajduka zaista ne može očekivati neke rezultate o kojima mi pričamo. Od početka ove sezone nemaju energiju. Jakobušić je zakasnio smijeniti Dambrauskasa i tek sada vidi kolika mu je to bila greška. Da je doveo Leku na početku sezone možda bi bilo drugačije”. Ipak, Redžić ističe da je, u odnosu na Maksimir, stadion Hajduka je i dalje prilično pun.

Na pitanje o tome hoće li proći sve u redu s obzirom na skupštinu i najavljeno okupljanje navijača oko stadiona, odgovara: “Mislim da hoće. Ti ljudi tamo su nebitni. Tko su ti ljudi u nekakvoj povijesti Dinama. Ne vjerujem da bi navijači išli na neko nasilje. To su navijači koji dolaze pokazati da ima još ljudi kojima je stalo do Dinama. Pratit ćemo to. Može se dogoditi da se proglasi da je danas Mamićev kraj u Dinamu. To bi bio breaking news”.

