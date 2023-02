Repecki o Agrokoru: Država se u tu priču nije trebala upetljavati

Podijeli :

Marko Repecki, novinar portala Telegram, komentirao je u Newsroomu različite moguće rasplete u slučaju Agrokor.

“Oduvijek je bilo jasno da će se hrvatsko pravosuđe spetljati u ovom slučaju jer se radi o kompleksnom slučaju s područja gospodarstva gdje našu suci i tužitelji nemaju previše iskustva”, rekao je Marko Repecki i dodao:

“Vidimo to i po optužnicama i spisima. Veliki Agrokor optužnica ima oko 460 stranica, a sam spis 80.000 stranica. To vjerojatno nitko nikad nije pročitao niti će pročitati. I oni ne znaju što bi s takvim postupcima. Ne znam je li problem u zakonima ili ljudima.”

2017. je krenuo raspad Agrokora. “Vidjeli smo na malom Agrokoru, to mu nisu uspjeli dokazati iako se čak u jednom trenu prestao braniti. Todorić je odustao od obrane i na kraju je pravomoćno oslobođen”, dodaje.

Komentirajući svjedočenje Ismeta Kamala, vještaka iz Poljske, Repecki je rekao: “To je snažan udarac tužiteljstvu. Doveli su u pitanje cijelo vještačenje. Vidjet ćemo kako će sud na to gledati, hoće li uvažiti ta vještačenja. Puno je spornih stvari – pitanje je razumije li Kamal uopće tu dokumentaciju, može li on suvereno na sudu tvrditi što tvrdi budući da ni sam ne zna što je u dokumentaciji.”

Anto Nobilo je rekao da Kamal kaže da ga je u priču uvukla osoba koja je blisko surađivala s Martinom Dalić. “Lako bi to mogla biti istina”, kaže Repecki: “Mi smo mala zemlja, ljudi iz financijsih krugova se poznaju. Vidimo kako je grupa Borg nastala, to su ljudi koji su se godinama poznavali. Cijeli proces je na klimavim nogama.”

Na pitanje je li bilo mudro od mirovinskih fondova da se povuku, Repecki smatra da je. “To je bilo mudro. Mislim da bi i Vlada i hrvatski tajkuni, poduzetnici trebali bi shvatiti da ti fondovi nisu njihova kasica prasica, nego privatni mirovinski fondovi u kojima hrvatski građani obavezno štede. Trebali bi zaboraviti na to da će taj novac služiti njima kao rezerva za njihove kombinacije. To nije državni novac, to nije njihov novac, nego novac hrvatskih građana”, istaknuo je.

Repecki je zaključio da priča neće završiti još godinama: “Ovo će trajati godinama. Vidjeli smo i na drugim primjerima da nema šanse da to u kratkom roku završi. Osim Todoriću teško da bi se ikome išta moglo dogoditi. Moj stav je od početka bio da se država u tu priču nije trebala upetljavati. Za građane i javni interes stvar bi bila bolja nego sada.”

