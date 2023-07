Podijeli :

Marijan Susenj/PIXSELL

Restoran Lovački dom Muljava na obroncima Petrove gore i na području općine Vojnić pozvao je u ponedjeljak građane da im prestanu ostavljati pse jer je riječ o restoranu, a ne skloništu za napuštene životinje.

Ovo je godine ostavljeno desetak pasa, rekla je voditeljica tog ugostiteljskog objekta Dijana Benko, dodavši kako ponekad gosti uzmu ponekog od ostavljenih pasa iz sažaljenja. “Nemoralno je tako ostavljati životinju. Zašto bi netko udomio psa ako bi ga naposljetku tako napustio”, zapitala se.

FOTO Prijatelji životinja prijavili sklonište: “Horor, psi su rastrgali kujicu” “Na rubu sam”: Kninska udruga poslala apel, pomozite jer puca po šavovima

Ostavljeni psi ovih su dana pronađeni kod Cetingrada i Vojnića. Karlovčanin Dario Joha s kućom na Kordunu u subotu je u Glinicama kod Cetingrada u šumi pronašao ranjenu kuju s tri štenca, od kojih je jedno bilo pregaženo. Dan poslije, u Klokoču kod Vojnića, pronašao je osam štenaca.

O tome je obavijestio i Udrugu za dobrobit i zaštitu životinja MicKA iz Karlovca čija je predsjednica Marija Škrtić rekla da je obavijestila Općinu Vojnić koja je angažirala komunalnog redara koji ih je pak izvijestio da je riječ o sedam štenaca, od kojih su četiri uginula.

Zamjenica voditeljice skloništa za nezbrinute životinje koje se nalazi u Utinji kod Karlovca i kojim upravlja tvrtka Centar za razvoj poljoprivrede i trgovinu poljoprivrednim proizvodima Ivana Petrić je rekla da sve općine i gradovi u Karlovačkoj županiji s njima imaju potpisane ugovore o zbrinjavanju životinja i da su u ponedjeljak po nalogu komunalnog redara zbrinuli spomenute preživjele štence s područja Vojnića.

“Ove godine nije naročito veći broj napuštenih životinja u odnosu na lani, ali je smanjen broj udomljavanja. Sklonište radi na rubu kapaciteta”, rekla je Petrić.

Kazne do dvije godine zatvora

Premda Zakon o zaštiti životinja propisuje novčanu kaznu od 15 do 30 tisuća kuna za napuštanje životinje, vrlo se rijetko događa da je netko doista kažnjen.

Užas u Dalmaciji: U moru pronađen za bove vezan utopljen pas, mještani šokirani VIDEO | Pas lutalica prešao šest kilometara i našao čovjeka koji ga je hranio

Budući da Hrvatska novi Zakon o zaštiti životinja ima tek pet godina, svijest građana o prijavljivanju zlostavljanja, napuštanja ili bilo kojeg drugog oblika mučenja životinje još uvijek nije na dovoljno visokoj razini. Naime, rijetko se događa da netko prijavi napuštanje životinje i još da pritom ima dokaz da je riječ o napuštanju kao što su npr. zabilježen broj registarske tablice, snimka s nadzorne kamere ili da je pas slučajno mikročipiran pa se iz broja mikročipa može saznati vlasnik.

“Napuštanje životinja je zlostavljanje jer je životinja namjerno prepuštena iživljavanju pojedinaca, ranjavanju i pogibelji, gladi i žeđi, bolestima, a one “sretnije” završe u kavezima skloništa. Zakon o zaštiti životinja ne provodi se u potrebnoj mjeri, nije osnovana inspekcija za zaštitu životinja, a komunalni redari i veterinarska inspekcija često zakažu ne reagirajući adekvatno na prijave. Zato je posebno važno da građani prijavljuju svako napuštanje i zlostavljanje životinja”, napominju Prijatelji životinja.

Spomenimo i da je ubijanje ili mučenje životinja 2013. ušlo u Kazneni zakon pa tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Tko ovo kazneno djelo počini iz koristoljublja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ponovno loše vijesti za vozače: Od utorka opet raste cijena goriva Petrokemija nakon 15 mjeseci: Turci od PPD-a nabavili plin i dižu je iz mrtvih