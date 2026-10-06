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Oglasila se eurozastupnica

Romana Jerković o SDP-u: "Očekujem da stranka..."

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N1 Info
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06. lis. 2026. 18:21
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10.05.2024., SDP, Zagreb - Predstavljanje liste za Europski parlament. Listu je predstavila Biljana Borzan, potpredsjednica SDP-a i prva na listi. Predsjednik SDP-a Pedja Grbin uvodno se obratio okupljenima. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

U četvrtak se sastaje Predsjedništvo SDP-a kako bi se protiv Romane Jerković pokrenuo stegovni postupak, s namjerom isključivanja iz stranke. Potvrdio je to za N1 glasnogovornik SDP-a Andrej Dimitrijević. Sada se oglasila i eurozastupnica.

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"Moje kratko očitovanje na brojne današnje medijske upite:

Stranci sam uputila detaljno očitovanje i iznijela sve činjenice, kao i svoj odnos prema političkoj odgovornosti u ovom slučaju. Sada očekujem da stranka donese svoj stav na temelju tih činjenica, a ne medijskih nepotpunih tvrdnji.

Sve što sam radila, uključujući organizaciju posjeta Europskom parlamentu, radila sam s ciljem pripreme i provedbe kvalitetnih projekata koji mogu konkretno pridonijeti javnom zdravlju i kvaliteti zdravstvenih politika. Kao rezultat je, među ostalim, i europska strategija za kardiovaskularne bolesti", napisala je Romana Jerković.

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romana jerković sdp

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