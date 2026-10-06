Oglasila se eurozastupnica
Romana Jerković o SDP-u: "Očekujem da stranka..."
U četvrtak se sastaje Predsjedništvo SDP-a kako bi se protiv Romane Jerković pokrenuo stegovni postupak, s namjerom isključivanja iz stranke. Potvrdio je to za N1 glasnogovornik SDP-a Andrej Dimitrijević. Sada se oglasila i eurozastupnica.
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"Moje kratko očitovanje na brojne današnje medijske upite:
Stranci sam uputila detaljno očitovanje i iznijela sve činjenice, kao i svoj odnos prema političkoj odgovornosti u ovom slučaju. Sada očekujem da stranka donese svoj stav na temelju tih činjenica, a ne medijskih nepotpunih tvrdnji.
Sve što sam radila, uključujući organizaciju posjeta Europskom parlamentu, radila sam s ciljem pripreme i provedbe kvalitetnih projekata koji mogu konkretno pridonijeti javnom zdravlju i kvaliteti zdravstvenih politika. Kao rezultat je, među ostalim, i europska strategija za kardiovaskularne bolesti", napisala je Romana Jerković.
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