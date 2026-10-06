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SAZVAO PREDSJEDNIŠTVO SDP-A

N1 doznaje: Hajdaš Dončić želi Romanu Jerković izbaciti iz stranke, pokreće se stegovni postupak

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Helena Puljiz
|
06. lis. 2026. 11:09
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FOTO: Srecko Niketic, Patrik Macek/PIXSELL

Skandali eurozastupnice Romane Jerković Kraljić nisu ostalo bez odjeka na Iblerovu trgu: u četvrtak se sastaje Predsjedništvo SDP-a kako bi se protiv nje pokrenuo stegovni postupak, s namjerom isključivanja iz stranke. Potvrdio je to za N1 glasnogovornik SDP-a Andrej Dimitrijević

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Dogodit će se to na prijedlog predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, a u proceduru izbacivanja iz stranke kreće se "radi reputacijske štete i ostalih okolnosti njezina slučaja", pojasnio je Dimitrijević.

Podsjetimo, Politico je otkrio da je Romana Jerković zajedno s prijateljima i nekim članovima obitelji sudjelovala na četverodnevnom putovanju u Strasbourg koje je financirano novcem političke skupine S&D. Sudionici su bili lažno navedeni kao medicinsko osoblje zaposleno na hrvatskim sveučilištima i u bolnicama.

"'Nisam učinila ništa pogrešno' nije dovoljno dobro."

Eurozastupnica SDP-a sve je pokušala opravdati tvrdnjama kako se radi o "administrativnoj pogrešci", ali je poslije otkriveno kako je u drugom slučaju i pelješke vinare predstavljala kao medicinare.

Po otkriću skandala, Hajdaš Dončić se ogradio od Jerković Kraljić.

"SDP se ograđuje od postupaka Romane Jerković Kraljić. 'Nisam učinila ništa pogrešno' nije dovoljno dobro. Od zastupnice Jerković Kraljić tražim objašnjenje. Osobito o tome kako su sudionici prikazani u dokumentaciji", poručio je tada predsjednik SDP-a.

Jerković Kraljić već je dala do znanja da se ne želi sama povući, a procedura isključenja mogla bi potrajati i tri tjedna, nakon što je Predsjedništvo SDP-a pokrene u četvrtak.

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europski parlament hrvatski europarlamentarci n1 teme romana jerković kraljić sdp siniša hajdaš dončić strasbourg

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