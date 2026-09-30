Ministar Alen Ružić najavio stroži zakon o inkluzivnom dodatku

"Učimo na greškama, jačamo prevenciju. Nad tragedijama moramo pokazati cijeli svoj osobni pijetet, one nisu uvijek preventabilne, radimo sve da jačamo sustav. Kad bi sustav socijale mogao riješiti sve probleme u ovom društvu to bi stvarno bilo sjajno, no nažalost to nije tako. Radimo sve da preveniramo stvari, radimo na tome da jačamo ljude, ali ako govorimo o inkluziji i drugim stvarima, to sustav sam ne može riješiti", kazao je.