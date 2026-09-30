STIŽU PROMJENE
Ministar Alen Ružić najavio stroži zakon o inkluzivnom dodatku
Ministar Alen Ružić komentirao je štrajku u Zagrebu koji je nakon tri dana privremeno okončan te priznao da je i on imao problema u prometu.
"Ovih dana sam zapinjao u prometu, kao i svi ostali", rekao je i dodao da je kod štrajka pitanje socijalnog dijaloga uvijek ono koje treba istaknuti.
"Nadležni u gradu o tome trebaju raspravljati, no pitanje je može li zakon to sve regulirati", kaže Ružić za Novu TV.
Vezano za femicid u Slatini i slučaju zanemarivanja djeteta u Zadru, kazao je kako je u oba slučaja riječ o užasnoj tragediji.
"Jako je teško pretpostaviti što bi se dogodilo da su stvari bile drukčije, sustav je opterećen, ali ne možemo na temelju jednog slučaja reći da je sustav zakazao. Utvrdili smo da je bilo problema, sankcije idu. Nasilje ostaje nasilje i nasilnik je jedini krivac, odgovornost je na samim djelatnicima u smislu same odgovornosti, a policija, DORH odlučuju o kaznenoj odgovornosti. Osobna odgovornost će biti istražena do kraja, ali većina socijalnih radnika radi odgovorno", kaže Ružić.
Tko je kriv što je sustav toliko opterećen?
"Ako aludirate da je mali broj socijalnih radnika, nije isključivo ta brojka. Mi komparativno imamo veći broj socijalnih radnika u odnosu na neke zemlje u okružju. Treba govoriti o ukupnoj situaciji, organizaciji rada i generalno o tome da sustav kao takav pokazuje i vrlo dobre rezultate u nekim dijelovima", istaknuo je ministar i poručio da se sustav unapređuje.
"Učimo na greškama, jačamo prevenciju. Nad tragedijama moramo pokazati cijeli svoj osobni pijetet, one nisu uvijek preventabilne, radimo sve da jačamo sustav. Kad bi sustav socijale mogao riješiti sve probleme u ovom društvu to bi stvarno bilo sjajno, no nažalost to nije tako. Radimo sve da preveniramo stvari, radimo na tome da jačamo ljude, ali ako govorimo o inkluziji i drugim stvarima, to sustav sam ne može riješiti", kazao je.
Rekao je kako su formirane dvije radne skupine, jedna koja će raditi na poboljšanju sustava, a druga na normativnim aktima.
Upitan o izmjenama zakona vezano za inkluzivni dodatak, pobrojao je stvari koje su se ubrzale.
"Vješatačenje se ubrzalo za dvostruko, imali smo na čekanju 100.000 zahtjeva, sustav vještačenja koji prethodi je kompletno digitaliziran, imamo aplikaciju od umjetne inteligencije koja neće donositi rješenja, već će ubrzavati stvari na način da ćemo imati nacrte rješenja tako da socijalni radnici budu oslobođeni i da mogu raditi druge stvari", objasnio je ministar Ružić.
Kazao je kako je rok za donošenje restriktivnijeg zakona o inkluzivnom dodatku prvo tromjesečje iduće godine.
"Nadam se da će revizija biti uspješna, da ćemo rješiti veći broj zaostataka i fokusirati inkluzivni dodatak, nikome ne oduzeti prava, ali ga fokusirati na najpotrebitije, a to su osobe s invaliditetom, učiniti ga da bude u funkciji inkluzija. Apsolutno stroži kriteriji, ali primjeren indikacijama i mjerama unaprijeđenja koristi koje od njega građani trebaju imati", kazao je i dodao da se nikome neće ukidati prava dobivena po starom zakonu.
Komentirao je i problem osobnih asistenata.
"Za puno razumijevanje pitanja osobnih asistenata, nije da ih nema, neko ih ima malo u odnosu na potrebe", kazao je.
Govorio je i o njihovim plaćama te najavio njihovu standardizaciju, dakle da bez obzira gdje rade osobni asistenti imaju jednaku plaću.
Svoju prosječnu ocjenu od 2.34 na Crobarometru komentirao je ovako: "Resor je težak, rezultati dolaze, samo treba raditi."
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