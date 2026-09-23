"BRZO ĆE MU SE VRATITI"
Bivši ministar rada o Ružiću: "Rečenica oko slučaja u Slatini je duboko amoralna"
Mirando Mrsić, bivši SDP-ov ministar rada, gostovao je u N1 Studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o problemima u resoru rada i socijalne skrbi.
"Ravnatelj je odgovoran za financijsko poslovanje Kliničkog bolničkog centra i on je najodgovorniji za ovo što se događa. Ne može se skrivati iza 'najbolje namjere' i iza 'to su mi rekli, to su mi podmetnuli' ili 'rekli su mi ovako, pa je sad ispalo drugačije'. Već je tada morao poduzeti određene korake kako bi vidio o čemu se zapravo radi", naglašava Mrsić.
Dodaje da je u pozadini sukob unutar bolnice, između pomoćnice ravnatelja i predstojnice Klinike za onkologiju, koji je potom eskalirao.
"Morao je shvatiti da to nije nešto što bi zaslužilo izvanredne otkaze, nego nešto što je zaslužilo njegovu intervenciju kako bi se stvari smirile i riješile na najbolji mogući način, bez potrebe da se sada sudujemo. Jer ovo je nekako obijesno sudovanje", kaže Mrsić.
"Presude su pale, past će vjerojatno i ove dvije, ali najgore je što se to odražava na financije Kliničkog bolničkog centra jer će svim tim ljudima koji su 2022. dobili otkaze trebati isplatiti plaće i doprinose te platiti sudske troškove, svoje i njihove."
Dodaje da to nije novac ministra Ružića te da bi ga pitao bi li se tako sudovao da novac mora davati iz vlastitog džepa.
"Sasvim sigurno to mu nije nekakva dobra legitimacija za ovu poziciju na kojoj se nalazi jer bi ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike već po samom nazivu svoje funkcije trebao itekako paziti na radnike i osiguravati zakonitost cijelog sustava."
Mrsić ističe da je jasno da se izvanredni otkaz može dati, ali da ga treba provesti na zakonit način te dokazati razloge zbog kojih se daje.
"Najlakše je reći: 'E, gotovo, letite svi van iz Kliničkog bolničkog centra, ja sam tu gazda' i gotovo."
"Stav je bahat"
"Mogu reći i da je stav ravnatelja, sadašnjeg ministra, po meni, izuzetno bahat: 'Ja sam tu gazda, bit će po mome. Ako ja kažem da letite iz Kliničkog bolničkog centra, letite van.' I to je tako bilo."
Mrsić tvrdi da je Ružić svima koji su bili uključeni u taj slučaj dao nalog da se on tako završi.
"Čak je i Upravno vijeće, koje bi isto tako trebalo kontrolirati ravnatelja i sprječavati ga da radi financijsku štetu Kliničkom bolničkom centru Rijeka, stalo na njegovu stranu."
Prema njegovim riječima, poveli su se za autoritetom profesora Ružića, ne vodeći dovoljno računa o ljudima koji su dobili otkaze.
"Jednostavno su se poveli za autoritetom profesora Ružića, a nisu gledali dobrobit tih ljudi. Ova medicinska sestra nakon 42 godine dobila je otkaz, a druga je dobila rak pluća pa onda i otkaz i završila na ulici. Stvarno je to nešto neljudsko."
Mrsić smatra da ministar u ovom sustavu treba paziti na zakonitost te usmjeravati i dalje razvijati cijeli sustav.
"Tu nema mjesta bahatluku. I ministar Piletić i ministar Ružić su bahati. Oni misle da su bogomdani na tom mjestu i da će biti onako kako oni kažu. I to im se vraća kao bumerang. Piletiću se vratilo s inkluzivnim dodatkom, a vjerujem da će se i Ružiću vratiti vrlo brzo."
"Sustav treba štititi ženu"
Osvrnuo se potom i na slučaj femicida u Slatini.
"Jedna rečenica koja mi je jako zazvonila govori o njegovu stavu i načinu na koji će voditi ili na koji vodi sustav. Kada je govorio o ovom femicidu u Slatini, rekao je: 'Pa da, gospođa je kriva jer je povukla prijavu.' To je duboko, duboko amoralno."
"Sustav treba štititi ženu, a ne na ovaj način tražiti opravdanje. Mislim da je on tu trebao povući određene poteze, s obzirom na to da je i cijela obitelj bila pod nadzorom sustava socijalne skrbi, kako bi utvrdio tko je pogriješio", zaključio je Mrsić.
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