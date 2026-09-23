Bivši ministar rada o Ružiću: "Rečenica oko slučaja u Slatini je duboko amoralna"

"Ravnatelj je odgovoran za financijsko poslovanje Kliničkog bolničkog centra i on je najodgovorniji za ovo što se događa. Ne može se skrivati iza 'najbolje namjere' i iza 'to su mi rekli, to su mi podmetnuli' ili 'rekli su mi ovako, pa je sad ispalo drugačije'. Već je tada morao poduzeti određene korake kako bi vidio o čemu se zapravo radi", naglašava Mrsić.