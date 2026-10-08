ZAHTJEVI MINISTRU RUŽIĆU
Osobni asistenti traže povećanje cijene usluge na 17 eura i uključivanje u reformu
Članovi Regionalnog industrijskog sindikata (RIS) su na Dan osobnih asistenata u četvrtak zatražili od ministra rada i socijalne politike Alena Ružića da "odmah poveća" cijene sata usluge osobne asistencije s 11 na 17 eura i da uključi sindikat u reformu sustava osobne asistencije.
Na konferenciji za novinare ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike najavili su i prosvjed za 3. prosinca.
Članica RIS-a Tea Radović rekla je da je za povećanje cijene usluge s 11 na 17 eura i povećanje plaća osobnih asistenata potrebna samo ministrova odluka.
"Za to nisu potrebne nikakve zakonske izmjene, potrebna je samo odluka ministra“, kazala je Radović, ali i ocijenila da je riječ o kratkoročnom rješenju jer sadašnji sustav financiranja, prema njezinu mišljenju, nije održiv.
Reforma kao dugoročno rješenje
Iz RIS-a su pojasnili cijena sata usluge nije isto što i satnica osobnog asistenta, već novac koji udruga dobiva od Ministarstva za pružanje usluge iz kojeg treba financirati plaće i dane kada se usluga ne pruža, primjerice godišnji odmor i bolovanje.
Kao dugoročno rješenje, RIS vidi reformu sustava osobne asistencije pa stoga traži uključivanje sindikata u taj proces.
Radović je upozorila da se razgovori o tome događaju "iza zatvorenih vrata" te da o reformi sustava s osobnim asistentima "uopće ne razgovara". "Socijalnog dijaloga o sustavu osobne asistencije u Ministarstvu rada još uvijek nema", dodala je.
Član RIS-a Branko Krmić naglasio je da je posao osobnog asistenta specifičan i odgovoran jer asistenti ulaze u domove korisnika gdje je potrebno izgraditi međusobno povjerenje i poštovanje.
Potvrdio je da se osobne asistente "ništa ne pita" o planiranim izmjenama Zakona o osobnoj asistenciji, a da ministar izbjegava komunikaciju sa sindikatom.
"Kako mislite riješiti veliki problem nedostatka osobnih asistenata u sustavu ako taj posao ne učinite privlačnim, odnosno poželjnim, kako bi se ljudi uopće prijavljivali za takav oblik posla", postavio je pitanje za ministra Ružića.
Upitao ga je i zašto sustavno odbija dijalog s ljudima koji su 'iz prve ruke' upućeni u probleme na terenu.
Vezano uz broj osobnih asistenata, Radović je rekla da sindikat nema konačne podatke o tome koliko osobnih asistenata nedostaje te da tim podacima raspolaže Ministarstvo rada i socijalne politike.
Dodala je da su u ožujku od Ministarstva zatražili podatke o broju korisnika, a da im je tada odgovoreno da ih ima oko 8000. Ministarstvo, prema informacijama koje komunicira, trenutačno ima oko 3400 osobnih asistenata.
U RIS-u navode da su radili i vlastite izračune na temelju ugovorenih usluga u Registru pružatelja socijalnih usluga te ih usporedili s potrebama koje je Ministarstvo definiralo 2023..
Prema njihovim izračunima, stopa zadovoljenosti potreba vrlo je niska što, kažu, ukazuje na velik nedostatak osobnih asistenata.
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