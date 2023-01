Podijeli :

Izvor: N1//Patrik Macek/PIXSELL

Slavko Sakoman, psihijatar i stručnjak za liječenje ovisnosti, izjavio je prilikom gostovanja na N1 televiziji kako zna da je jedan od policijskih službenika šmrkao kokain na intervenciji, no policija je pak danas objavila da je provedena istraga te da je cijela priča izmišljena. Doktor Sakoman je za N1 komentirao izvještaj policije, kaže da je u šoku. Razgovarao je s majkom pacijenta koja je također sva izvan sebe. I Sakoman i majka ostaju pri prvotnoj priči.

“Sadržaj izvještaja mi je nevjerojatan. Nazvao sam odmah majku pacijenta, ona je u šoku, sva se trese”, rekao nam je doktor Sakoman.

Policija demantirala Sakomana: “Priča sa šmrkanjem kokaina je izmišljena” Sigurnosni stručnjak: Zna se tko je išao na policijsku intervenciju s kokainom

Dodaje da su policijski službenici jučer došli po njegovog pacijenta.

“Priveli su ga, odveli na policiju, kasnije su ga vratili u stan, on od onda leži, ne govori ništa. Iz izvješća policije se može iščitati da je on rekao da je cijelu priču izmislio da bi opravdao recidiv s kokainom. Što je glupo. Nema osnova, nema motiva za takav obrat. Ne znam je li rekao to pod pritiskom… Ne ulazim u to”, kazao je.

Ističe da mu je i majka pacijenta rekla da ne može vjerovati da je njen sin okrenuo priču.

“Majka također ostaje kod svega. Kada mi je prvi put pričao o događaju, pričao je samoinicijativno, na ništa ga se nije navodilo, sam je iznosio detalje. Sve je držalo vodu. Dogovorili smo razgovor sutra s majkom, ocem, bratom i njime ako se oporavi, vidjet ćemo što i kako dalje”, rekao nam je Sakoman.

