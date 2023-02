Podijeli :

Izvor: Nel Pavletic/PIXSELL

Još uvijek se raspetljava slučaj tučnjave koja se dogodila na Platku. Za sada je prekršajno prijavljeno pet osoba, policija je pojasnila kako među njima nije ozlijeđeni pripadnik HGSS-a, a ranije je objavljeno da je među prijavljenima njihov pripadnik.

Pročelnik riječke stanice HGSS-a Marko Andrić kaže da on nije među prijavljenima, odnosno da on još uvijek službeno prijavu nije dobio. Međutim ne poriče da se na snimci vidi upravo on kako na pod obara mušku osobu u crnoj jakni.

Tvrdi da je riječ bila o obrani kolega. Kaže da ništa ne skriva od javnosti te poručuje da je na raspolaganju DORH-u i policiji.

“Da, to sam ja i nemam tu što skrivati. Kao što sam rekao, ja ću prvi stajati iza svojih postupaka, ali u cijeloj priči postoji druga snimka, koliko sam čuo, koja u potpunosti opisuje događaj, koja će pokazati kako je cijela stvar započela i koja će pokazati kako je naš kolega udaren šakom u glavu, nokautiran i pao na pod”, kaže.

Šef HGSS-a opisao događaj

Podsjetimo, Andrić se s kolegama se u nedjelju navečer opuštao u lokalu nakon što su na skijalištu tog dana imali dežurstvo, a i sudjelovali u akciji spašavanja. Upravo je jedan od kolega koji će kasnije biti napadnut svega dva sata ranije sudjelovao u spašavanju dvije izgubljene planinarke kod Kleka.

Usto je rekao da su iz lokala koji se nalazi u podnožju skijaške staze Radeševa na Platku vidjeli driftanje automobilom po snježnoj stazi. Automobil se u međuvremenu zaglavio, na što nisu obraćali previše pozornosti.

U međuvremenu je njegov kolega krenuo kući s djevojkom te su ga ispred lokala napala trojica. Jedan od poznanika, koji je prvi vidio napad, pokušao mu je pomoći, ali je također zadobio ozljedu.

“Istrčali smo van kako bismo obranili prijatelja koji je od udarca pao u snijeg, pokušao se dići u sjedeći položaj i onda s leđa dobio još jedan brutalan udarac nakon čega je pao u nesvijest”, ispričao je Andrić.

Prema Andrićevim riječima, stvorio se metež u kojem je 15-ak ljudi iz lokala pokušalo pomoći napadnutima, a rekao je da su napadači vikali te u nekoliko navrata istaknuli da su istrenirani borci.

Andrić nam je ispričao da je on zvao policiju i hitnu pomoć te da je izjavu policiji dao odmah na licu mjesta. Kaže da mu nije logično da su ga na razgovor ponovo zvali tek nakon tri dana.

Odgovarajući na pitanje kako su ozljede izgledale na licu mjesta, Andrić je kazao:

“Izgledalo je jako ružno. Kolega koji je dobio jaki udarac u glavu odmah je pao u nesvijest i beživotno ostao ležati na snijegu. Tu smo priskočili onako kako znamo – stavili smo ga na bok, provjeravali dišni put, a zbog sumnje na ozljedu kralježnice smo ga imobilizirali te smo mu pružili kisik. Drugom ozlijeđenom imobilizirali su ruku koja ga je boljela, a kaže da je za ozlijeđenu djevojku saznao tek kasnije te da u cijelom tom metežu nije vidio napad na nju.”

“Zakon nije uklesan u kamen”

I Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci ponovno se moralo oglasiti o brutalnom napadu na Platku. Pišu da su zaprimili posebno izvješće PU primorsko-goranske, no nakon analize izvješća odlučili su provesti dodatne izvide te potom donijeti konačnu odluku o eventualnim daljnjim postupanjima.

Događaje na Platku komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je rekao da ni on ni ravnatelj policije Nikola Milina neće poslati inspekciju u Rijeku zbog ovog događaja. Kad govorimo o komunikaciji o prkeršaju javnog mira i sigurnosti, u Hrvatskoj dnevno ima oko 200 kaznenih djela i 1000 prekršaja. Zamislite situaciju kad bi se o svakom takvom djelu izvještavalo?”, kazao je ministar o događajima na Platku.

Osvrnuo i na klasifikaciju tog prekršaja.

“Zakon nije uklesan u kamen, ako praksa ukaže da neke stvari treba dodatno sankcionirati, ako neke kazne treba pooštriti ili ublažiti, to je posao stručnih službi koje prate podatke za primjenu bilo kojeg zakona i temeljem toga se donose prijedlozi na Vladu i u Hrvatski sabor”, dodaje Božinović.

