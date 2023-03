Selak Raspudić: DORH je duplikat djelovanja Plekovića pa nam nije ni potreban

Podijeli :

Marija Selak Raspudić u Newsroomu N1 televizije govorila je o sastanku državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek i premijera Andreja Plenkovića, o novoj šefici Povjerenstva za sukob interesa. Za svoju moguću kandidaturu za predsjednicu, odnosno premijerku Republike kaže da će čekati procjenu tima za koje mjesto bi bila bolji kandidat.

Govorila je o sastanku glavne državne odvjetnice i premijera. Kaže da glavna državna odvjetnica ni ranije nije vidjela ništa sporno u tome da se telefonski čuje s premijerom i nije shvaćala to kao pritisak, za razliku od činjenice da je pozvana u Sabor kako bi se razgovaralo o njenom izvješću. što je, ističe Selak Raspudić, njena dužnost, shvaćala kao pritisak. “Na neka od saborskih tijela, poput Antikorupcijskog vijeća, nije se ni odazvala”, podsjeća Selak Raspudić.

“Ono čemu se sigurno nećemo čuditi je HDZ-ova interprentacija događaja, kao tek puke koincidencije, da je do sastanka došlo tek nekoliko dana nakon što je ona bila prisutna u Saboru, jednako kao što se nećemo čuditi ni tome, da će Zlata Hrvoj Šipek, moguće, u Saboru, kada će joj se ponovno postaviti pitanje o sastancima s Andrejem Plenkovićem, dobiti amneziju”, kaže Selak Raspudić i dodaje da sumnja da je glavna državna odvjetnica s premijerom na sastanku razgovarala samo o problemima i uvjetima u kojim radi DORH-a. “Ako je to i bila glavna tema sastanka, budimo sigurni da nije bila jedina”, ističe zastupnica.

“Nedostaje na kvalitetnih ljudi”

Na pitanje bi li sastanak bio drugačije primljen u javnosti da je javnost o njemu i temema sastanka bila ranije obaviještena, Selak Raspudić odgovara: “Slično je sa sudstvom, zdravstvom, policiju da ni ne spominjem. Nedostaje nam dosta kvalitetnih kadrova. Možda su greške dosadašnjih politika bile te da nije bio čovjek u fokusu kad se govorilo o načelnim reformama , a gubilo se iz vida ljude koji odlaze”, kaže zastupnica Mosta i primjećuje kako ljudi odlaze iz raznih profesija te da sve više ljudi ne želi raditi u ovakvom sustavu.

Kaže da i da je glavna državna odvjetnica mogla sastanak i najaviti. “Ali s obzirom na ugled koji ona ima u javnosti i Saboru, ni ta najava ne bi prošla bez kritika”, smatra Selak Raspudić i dodaje da je njen ugled sama odgovorna. Dodaje i da je istina da se nedovoljno novca izdvaja za DORH, ali i kako bi netko ciničan mogao primjetiti da je sve što se izdvaja i previše s obzirom da je institucija sve više duplikat, preslika djelovanja Andreja Plenkovića, pa da nam u tom smislu, s obzirom da ne obavlja posao koji bi trebala, nije ni potrebna.

Na komentar da DORH ipak dosta toga radi, podiže optužnice i dovodi predmete pred sud, pa čak i kad su u pitanju najviši dužnosnici HDZ-a u pitanju, Selak Raspudić kaže da smo naučili u slučaju Žalac mnogi od tih postupaka počeli su naknadno, tek nakon, nekakve, europske prisile.

“Naše institucije kada reagiraju, čine to prekasno ili pod nekim obliku pritiska, a ne proaktivno kako bi trebale”, kaže Selak Raspudić i primjećuje da institucije poput DORH-a djelomično žive od svog ugleda koji je u potpunosti srozan u javnosti.

“Građanima je povjerenje u institucije potpuno srozano”

Komentirala je i slučaj župana Damira Dekanića koji je skrivio prometnu nesreću te potom iskonsturirao cijeli slučaj kako ne bi bio procesuiran. Kaže da je Most među prvima tražio njegovu ostavku te da je njegov slučaj zoran primjer kako stvari funkcioniraju.

“Opet dolazimo do tog pitanja u kojem vremenu je Dekanić pritvoren i do kojeg je trnutka mogao raditi što god je htio o zašto nije pritvoren u momentu kad je počinio kazneno djelo”, pita se Selak Raspudić i dodaje da je građanima povjerenje u institucije zbog ovakvih primjera u potpunosti srozano.

Komentirala je i “lex šerif” zbog kojeg je čelnik lokalne samouprave teško smjenjiv. Rekla je da se što više odluka donosi na što nižim razinama, ali dodaje da se puno stvari ne može riješiti zakonima. “Sabor non stop radi jer nije sposban napisati jedan zakon bez problema”, kaže Selak Raspudić i dadaje kako zbog toga imamo pravnu nesigurnost i posljedično mala strana i domaća ulaganja.

Smatra da je ključno promjeniti upravljačku strukturu. “Svaki zakon može imati rupe i biti podloga za korupciju kod onoga tko je kvaran. A HDZ je dosad oko sebe razvio takav tip ljudi koji prepoznaje članstvo u toj organizaciji pogotovo na visokim funkcijama kao nešto što je pogodno za zaobilaženje zakona, krivo tumačenje zakona i gaženja zakona”, kaže zastupnica.

Komentirala je i slučaj nove predsjednice Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. “Imamo situaciju da ni predsjednica Povjerenstva za sukob interesa nije sigurna, što je, a što nije sukob interesa”, primjećuje Selak Raspudić. “Sve institucije u Hrvatskoj su toliko devastirane da ne provode vlastite politike već su poluge moći u rukama jednog čovjeka koji predstavlja državu, Andreja Plenkovića, da je ovo povjerenstvo zadobilo i veću ulogu nego što mu je prirodno pripadalo, jer je stršalo kao anomalija u sustavu koja nikada nije imala ozbiljnu faktičnu moć, ali je imala simboličnu težinu kao jedina institucija koja je javno upozoravala na propuste vladajućih”, kaže Selak Raspudić.

“Priznati političku pogrešku znači dati ostavku i izaći na izbore”

Komentirala je i nedostatak obnove čak tri godine nakon potresa. Kaže da se bliži izborna godina i da će se Branko Bačić morati uhvatiti posla kako bi se HDZ imao čime pohvaliti. Rekla je i da nije dovoljno to što Bačić javno priznaje pogreške. “Jer doista priznati političku pogrešku znači i položiti test političke odgovornosti za nečinjenje u protekle tri godine, što znači dati ostavku i izaći na izbore”, smatra zastupnica Mosta i zaključuje da se nastavljanjem obavljanjem funkcije ministra graditeljstva Branko Bačić ruga građanima.

Smatra i kako iz potresa nismo ništa naučili i da ne radimo ništa na tome da pojačamo svijest o nužnosti seizmičke otpornosti. “Zašto nitko nije odogovarao kazneno jer su se neke građevine srušile, a nisu trebale”, kaže Selak Raspudić i podsjeća kako su vlasti u Turskoj odmah nakon potresa uhitile veliki broj dogovornih za nesavjesnu gradnju.

Govorila je i o stambenoj politici Vlade i budućoj strategiji. Kaže kako je APN izazvao poremećaje na tržištu i brojne malverzacije koje su napravili oni koji su uzimali preko APN-a stanove. Podsjetila je i da za te malverzacije nitko nije procesuiran.

“Država je tom mjerom odmogla građanima”, kaže Selak Raspudić. Kaže da podstanarstvo nije u Hrvatskoj regulirano i da je iznajmljivanje stanova potpuno siva zona koju će trebati urediti.

Na pitanje je li ona Mostova kandidatkinja za predsjednicu Republika ili je to njen muž, Selak Raspudić kaže da Most nije dogovorio tko će biti kandidati na sljedećim izborima te da Most aktivno radi na politikama koje namjeravaju predstaviti građanima, a koje do sad nisu bile artikulirane u političkom prostoru.

“Osobno mislim da kada su u pitanju tako odgovorne zadaće, da će kandidatura ovisiti o procjeni tima, što oni smatraju za koju funkciji bi bila primjerenija”, kaže Selak Raspudić.

