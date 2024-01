Siniša Hajdaš Dončić: “Val povećanja plaća je Plenkovićev buzzword”

Podijeli :

Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik SDP-a, bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Igora Bobića s kojim je komentirao političke aktualnosti.

Podsjetimo Udruga hrvatskih sudaca odbila je sve prijedloge ministra pravosuđa Ivana Malenica i najavila da od sljedećeg tjedna kreće s provođenjem “mjera upozorenja”. U prijevodu, suci od 22. siječnja kreću u novi bijeli štrajk. Hrvatski liječnički sindikat također je zaprijetio štrajkom ako liječnici ne dobiju 20 posto veće koeficijente od travnja.

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić rekao je da će Vlada težiti dogovoru sa sindikatima kako bi izbjegla val štrajkova uoči izbora.

“Njima u ovoj izbornoj godini ne odgovara val štrajkova i sa sindikalne strane to je opravdano jer im je to idealna prilika da dođu do određenih pluseva. Ali moramo biti realni i priznati činjenicu da povećanje plaća nije pratilo porast troškova života. Ako zavirite u potrošačku košaricu i ako vidite cijene artikala na koje ljudi najviše troše onda inflacija nije kao što je sada sedam do osam posto nego je 30 do 40 posto. Val povećanja plaća je Plenkovićev buzzword koji cijelo vrijeme ponavlja, da je u njegovom mandatu plaća rasla 30 posto, a u vrijeme Vlade Zorana Milanovića 20 eura. Ni porast plaća koji nominalno stoji nije pokrio trošak koji se dogodio inflacijom i dizanjem cijena obične potrošačke košarice”, objasnio je Hajdaš Dončić.

Rekao je da se nesrazmjer inflacije i rasta plaća treba riješiti automatizmom kao što to radi Belgija.

“Zašto to Plenković ne radi? Zato što on kao njegov duhovni vođa Ivo Sanader, želi biti spasitelj. On dolazi i dijeli nešto, govori ja sam šef, ja sam to riješio”, kazao je Hajdaš Dončić.

Zastupnik se upitao zašto je Vlada čekala osmu godinu mandata kako bi krenula rješavati Zakon o plaćama te dodao da se to pitanje rješava u prve dvije godine mandata.

“Ima dosta primjedbi da dolazi do velikih nelogičnosti Zakon o plaćama”, dodao je.

Hajdaš Dončić je kazao da Hrvatsku recesija zahvati uvijek malo kasnije te da će recesija koje je prisutna u Njemačkoj i Italiji Hrvatsku zahvatiti na jesen.

“Očekujemo turbulentniju jesen nego što je bila sada. Nas izvlače najave dobre turističke sezone, PDV-a kojim punite državnu blagajnu”, rekao je.

Jučer se održalo ispitivanje kandidata za glavnog državnog odvjetnika, a zastupnik je rekao da ne zna na kojeg kandidata ciljaju vladajući.

“Neće HDZ donijeti odluku o tome nego Andrej Plenković. Iako je naša politička preporuka bila da se sačeka s izborom glavnog državnog odvjetnika i ustavnih sudaca dok ne završe izbori i to bi bilo pravednije”, rekao je Hajdaš Dončić.

“Bilo bi politički fer prema građanima da se zna kada su izbori. Zbog funkcioniranja društva je bitno da imate točan datum izbora”, dodao je.

