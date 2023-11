Slučaj Line Budak: Nakon izvještaja pravobraniteljice bolnica mijenja proceduru

Podijeli :

Nakon što je pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u Točki na tjedan N1 televizije ekskluzivno predstavila izvješće o slučaju pacijentice Line Budak, koje u potpunosti pobija nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva u kojem se tvrdilo da nije bilo pogrešaka, ravnateljstvo KBC-a Sestre milosrdnice donijelo je nove, poboljšane protokole o postupanju, načinima slanja nalaza te naručivanja na preglede, donosi Jutarnji list.

Odvjetnica Lina Budak, koja je Indexu prije devet mjeseci otkrila da je čak sedam mjeseci čekala ne bi li saznala za malignu dijagnozu, istupila je potom i u Točki na tjedan otkrila detalje cijele procedure koju je više od pola godine prolazila. Unatoč lošem nalazu, ona je za rak dojke doznala tek sedam mjeseci poslije te je tako izgubila ono najvažnije vrijeme za liječenje karcinoma u što ranijoj fazi.

Jutarnji sad doznaje da je ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić potpisao očitovanje iz kojeg proizlazi da je pacijentica bila informirana o potrebi telefonskog kontaktiranja radi informiranja o nalazu biopsije te da je dosad takav način komunikacije s pacijentima funkcionirao i da nisu imali “niti jedan problem prilikom preuzimanja nalaza od strane pacijentica”.

No, “kako ne bi dolazilo do neželjenog tijeka liječenja”, multidisciplinarni tim KBC-a donio je nove standardne operativne postupke. Sukladno novim standardima, bolnički informacijski sustav bit će povezan s centralnim sustavom u zdravstvu CEZIH, što znači da će završeni nalazi dijagnostičkih pretraga biti dostupni izabranim liječnicima obiteljske medicine. Također će se kod uzimanja patohistološkog nalaza (PHD) pacijenta obavijestiti da će nalaz biti kod obiteljskog liječnika, ali i da ga mogu osobno podići ako žele. Uvedeno je da liječnik specijalist upućuje pacijenta na kontrolni pregled radi preuzimanja PHD-a i nastavka liječenja. Medicinska sestra naručit će pacijenta na kontrolu i dati mu potvrdu o naručivanju s terminom kontrole. Pola sata nakon preuzimanja termina kontrole na šalteru specijalističke ambulante, pacijent će dobiti i SMS poruku o zakazanom terminu te obavijest kako može otkazati termin, piše Jutarnji.

Također su dopunili obrazac MR pregleda dojki prema kojem u nekim slučajevima neće biti potrebno čekati određene dane menstruacije, već će se dijagnostika vršiti “u skladu s medicinskom indikacijom”.

Beroš odbio sučeljavanje

Podsjetimo, slučaj Budak skandalizirao je hrvatsku javnost kad je zagrebačka odvjetnica javno progovorila o tome da je za nalaz, koji ukazuje da je oboljela od raka dojke, saznala tek sedam mjeseci nakon pretraga u Klinici za tumore KBC-a sestre milosrdnice. Za razliku od bolničkih povjerenstva i inspekcije resornog Ministarstva koje su u rekordnom roku od par tjedana odbacile pritužbe Line Budak, pučka pravobraniteljica istragu je provodila mjesecima.

Iz zaključka Tene Šimonović Einwalter proizlazi da Lina Budak nije dobila jasnu uputu o podizanju nalaza te da stoga ne može biti sama odgovorna za njihovo nepravodobno uručivanje. Kao drugo, da Lina Budak nije bila jasno i cjelovito informirana o operaciji na koju je trebala dati informirani pristanak. Zaključeno je i da su upute KBC-a Sestre milosrdnice o dijagnostičkoj pretrazi MR dojke diskriminatorne za žene jer određuju jasan termin samo za one koje imaju menstruaciju.

U konačnici, pravobraniteljica zaključuje kako je hajka koja se digla na Budak nakon javnog istupa štetna i odvraćajuća za sve pacijente koji se žele požaliti na postupanje u zdravstvu. Ukratko, u izvješću pučke pravobraniteljice stoji da je Lini Budak povrijeđeno međunarodnim konvencijama te hrvatskim Ustavom i zakonima zajamčeno pravo na zdravlje.

Nakon što je ministar Vili Beroš prije dva dana ustvrdio da je neobično kako se pacijentica sedam mjeseci nije zapitala kakav joj je nalaz, Lina Budak mu je odgovorila na N1 televiziji i pozvala ga na javno sučeljavanje.

Ona tvrdi da, u trenutku kad je došla po nalaze u Kliniku za tumore, nije dobila informaciju da još nalaza nedostaje. Oni koje je tad imala u ruci, nisu bili sporni.

“Iskoristila bih priliku i pozvala ministra, jer mi je dosta da me blati i da me podcjenjuje, da brani svoju fotelju preko moje bolesti, preko propusta i štete koju mi je učinio sustav koji on vodi, da dođe na javno sučeljavanje sa mnom uživo na vašu televiziju. Predlažem i spremna sam da on povede, ako treba, i doktore koji su se bavili moje slučajeve, a ja ću biti sama s druge strane”, poručila je Budak.

Beroš joj je odmah odgovorio rekavši da bi bio presedan da se sučeli s njom. “To nije zadatak ministra zdravstva. Na tu temu je sve rečeno. Iznimno mi je žao da je oboljela, drago mi je da hvali bolnicu Dubrava i da je tamo našla adekvatne sugovornike. Imala je priliku doći u ministarstvo, nitko je nije priječio. Dostupan sam svima. Međutim, ona je odabrala drugi put, putem medija, što je legitimno, no dozvolite da zaštitim sve zdravstvene djelatnike za koje smatram da su dobro obavili svoj posao”, rekao je.

