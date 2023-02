Podijeli :

Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija

Prvih mjesec dana s eurom je prošlo, a najavljenih bijelih lista još nema. Građani su se na novu valutu već navikli, ali na nove cijene baš i ne.

Kupci kažu, skuplje im je iz mjeseca u mjesec. Pa ih službena statistika o usporavanju inflacije, čudi.

Zavod objavio detaljne podatke: Pogledajte što je sve u prosincu poskupjelo

“Bajkw, bajke, bajke, to smo davno već prošli.”

“Ma kakvi, to su bezvezarije, to nije istina.”

“Meni se čini svaki dan da je sve skuplje.”

“Jedno i drugo je u pitanju – i inflacija i zaokruživanje.”

“U dućanima je nešto znatno skuplje no što je bilo prije po pitanju svega.”

“Maslac je poksupio, krumpir, luk, sve”, žale se građani.

No prve procjene Državnog zavoda za statistiku pokazuju da inflaciju u siječnju usporava s prosinačkih 13,1 na 12,7 posto na godišnjoj razini. U odnosu na mjesec ranije, općenito su na istoj razini. Ipak, cijene hrane u odnosu na lani rasle su 15,4 posto, a mjesec na mjesec za 1,3 posto, dok su cijene usluga u siječnju ove godine bile više za 9,3 posto u odnosu na isti mjesec 2022. dok su odnosu na prosinac bile za 1,1 posto više. Znači li to da euro nije donio poskupljenja?

“Svi proizvodi u toj košarici koji se prate nisu jednako važni svima. Cijene se razlikuju od grada do grada, statistika to mora metodološki ujednačiti. Ovo što se događalo oko zaokruživanja cijena s prelaskom na euro i nije imalo značajni utjecaj na ukupan rast cijena”, smatra ekonomski analitičar Damir Novotny.

Država ipak i dalje na terenu preko Državnog inspektorata prati jesu li trgovci neopravdano digli cijene pa ih je čak 70 posto od onih kontroliranih vratilo na staro.

“Nitko još nije javio da je nešto pojeftinilo. Mi smo očekivali, kad je Inspektorat počeo objavljivati da su naplatili kazne i da su cijene vraćene na razdoblje 31. prosinca, no ja ih nisam nigdje našla ni nama nije nitko javio”, kaže pak Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

“Vlada mora početi pratiti cijene ili će građani tražiti pravdu na cesti” “Inflacija je 12 posto, a mirovine su rasle 3 posto. Gledajte taj nesrazmjer!”

Uz kontrole, država je najavila i bijele liste s cijenama tristotinjak proizvoda. Od 10 velikih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, na listama će biti samo tri. Iako su neslužbene najave bile da će web stranica s cijenama biti u funckiji od ponedjeljka, sve je odgođeno za kraj tjedna.

“Ako se pokaže da firme koje su na bijelim listama nemaju bolje rezultate od onih na crnim, to znači da ova mjera nije imala smisla. Mislim da ne treba čuditi što trgovački lanci ne hrle da dođu na bijele liste jer ako bacite pogled koga najviše kažnjavaju u zadnje vrijeme, najviše kažnjavaju male hrvatske firme”, rekao je Boris Podobnik iz Glasa poduzetnika.

“Ako će Ministarstvo imati dnevne ili tjedne objave gdje je nešto pojeftinilo, onda će to imati svrhe, ali same liste da se prave nikome neće koristiti”, smatra Knežević.

No vrijeme jeftine hrane sada je već daleko iza nas, tvrdi Novotny: “Usporavat će stopa rasta cijena, ali same cijene neće padati. Inflacija će padati, a plaće će rasti, to će onda izazvati novu rundu rasta cijena jer kad rastu plaće, rastu i cijene”.

U toj utrci, uvijek pobjedu odnosirast cijena – plaće ih nikada ne mogu sustići. Pa će na kraju kao i uvijek, najviše patiti budžeti građana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.