Podijeli :

Izvor: N1

Gost Dnevnika bio je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Građani kao da ne vjeruju u podatke Državnog zavoda za statistiku koji pokazuju da su cijene ostale uglavnom iste, odnosno da nije bilo značajnih poskupljenja.

Zavod za mirovinsko objavio kad kreće isplata obiteljskih mirovina “Inflacija je 12 posto, a mirovine su rasle 3 posto. Gledajte taj nesrazmjer!”

“Ti podaci su doista izazvali nevjericu i ljutnu građana i mnogi su nam se javljali, ali u krajnjoj liniji ne trebaju građanu javiti, i vi i ja smo kupovali i plaćali u proteklom periodu i vidjeli što se s cijenama događalo. Ne treba biti analitičar da bi se procijenilo da su cijene rasle upravo na ključnim dobrima koja nam i najviše trebaju. Zavod je pratio širok krug cijena, a na nas najviše utječe samo uže područja cijena. Percipirana inflacija koju mi stvarno doživljamo, ona doista jest veća. Pojedinačno su poskupljivali kruh, mlijeko i mliječni proizvodi, jaja i tako redom. Rast cijena se događao. Na većinu građana djeluju upravo ove ključne cijene koje jesu rasle”, rekao je Sever.

“Cijene su rasle u dijelu dobara koje najviše kupujemo. I to osjetno”

Kaže da građanima objavljivanje brojki neće pomoći, jedino i može pomoći da svojim primanjima – plaćama i mirovinama – mogu obuhvatiti cijene koje su rasle. “Sasvim sigurno je da su rasle i to u dijelu dobara koje najviše kupujemo i to osjetno.”

Sever ne vjeruje ni da su trgovci vratili cijene natrag. “Cijene koje smo uveli u novu godine su ostale kakve jesu, nisam vidio da je negdje pojeftinio kruh ili mlijeko i mliječni proizvodi.”

Iz Vlade su odavno najavili takozvane “bijele liste”, trebali bi izaći uskoro, iako su Vladi cjenike poslala samo tri trgovačka lanca. Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata tvrdi da se sa svime izrazito kasni.

“Ovo sve je trebalo početi radi pod kraj 2021., svakako tijekom 2022. i mi bismo imali neke pokazatelje. Tako su radili drugi, tako smo trebali i mi. Nema ozbiljnog razloga zašto nismo. Posebice kad nitko dosad nije uvodio euro s takvom inflacijom, zato je trebalo obratiti posebnu pozornost. Mi smo i ranije upozoravali – pa čak i da ne uvodimo euro, pratite cijene jer mnogi love u mutnom. Poslali smo sada i dopis ministru gospodarstva, naši susjedi Slovenci davno su uveli euro, ali kad su se počeli boriti s inflacijom i oni, počeli su nanovo pratiti cijene u velikim trgovačkim lancima. Poslali smo mu i poveznice kako to rade Slovenci. Nije onda pitanje crnih ili bijelih lista. Građani na jednom mjestu, jednim klikom mogu vidjeti što koliko i gdje košta. Nismo još uvijek nikakav odgovor. Ne bi bila sramota prepisati. U Sloveniji su rasle cijene slično kao i kod nas, no onda su se stabilizirale i spustile. Sve se vidi. Ne trebaju onda crne ili bijele liste, dovoljno da građani mogu kliknuti na nekakav portal i da vidi koliko što gdje košta – aha, tamo ću ići, a ovaj drugi, skuplji, nek se nosi”, rekao je Sever.

Dodaje da Vlada nije ni trebala tražiti da trgovačke lance da pošalju svoje cjenike.

“Postoji student servis, imaju one tajne kupce, tu su potrošačke udruge, idu od lanca do lanca i zapisuju cijene, kao što rade naši dok radimo sindikalnu košaricu. Ljudi obiđu teren, sve se skupi i javno objavi na jednom mjestu. Što se tiče planova Vlade, rekao bih – tresla se brda, rodio se miš, no ovdje nismo došli ni do miša. Trebalo je poslati poruke onima koji su pohlepno podizali cijene da to nije prihvatljivo ponašanje u ovoj zemlji. Dovesti se u situaciju da samo tri lanca dostave cjenike samo pokazuje da su motali ili muljali. Onaj koji je čist, u interesu mu je dostaviti cijene, još će dobiti podršku javnosti. Još uvijek treba to vratiti natrag. Vlada je trebala ustrajati na tome jer mora biti reda. Ne radi trgovačkih lanaca, ne radi Vlade jer nije bitno tko ima veće mišiće, nego radi građana koji imaju male plaće i mirovine. Cijene se moraju početi pratiti i poravnavati u protivnom, koliko god su naši građani strpljivi, ali doći će trenutak kad će oni početi negdje vani na cesti tražiti pravicu, a to treba izbjeći koliko je moguće”, zaključio je Sever.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.