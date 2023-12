Spajić odlazi iz Sabora, aktivirao šest plus šest

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti Danijel Spajić iz Domovinskog pokreta odlučio je aktivirati pravo na naknadu pune plaće šest mjeseci te još pola plaće kroz narednih šest mjeseci (6 plus 6) , što je u srijedu jednoglasno potvrdio saborski Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

“Želio sam aktivirati pravo na plaću na tri mjeseca do izbora, no to zakon ne dozvoljava”, kazao je Spajić u telefonskom razgovoru za Hinu. Podsjetio je pritom da se krajem 2022., kada je izbila inflacija odrekao prava na državni stan i naknade za odvojeni život zbog solidariziranja s građanima koji sve teže žive.

Nakon odlaska iz Sabora, poručio je, posvetiti će se stranačkim aktivnostima na terenu u svojoj četvrtoj izbornoj jedinici koja obuhvaća Virovitičko-podravsku i dio Koprivničko-križevačke županije.

Spajić, inače predsjednik podružnice DP-a u Virovitičko-podravskoj županiji, prije nego je postao zastupnik radio je u realnom sektoru, imao vlastitu tvrtku koju je nakon dolaska u Saboru prodao kako ne bi bio u sukobu interesa.

Po zakonu, primateljima naknade plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti sva prava prestaju ako počnu ostvarivati plaću po drugoj osnovi ili steknu uvjete za mirovinu, o čemu su obvezni obavijestiti Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Spajića je u zastupničkim klupama početkom mjeseca zamijenio Mario Radić koji je odlučio aktivirati svoj zastupnički mandat. Radić je na parlamentarnim izborima izabran za zastupnika u četvrtoj izbornoj jedinici, ali je tada odmah dao zahtjev za mirovanje mandata te je umjesto njega DP u Saboru zastupao Spajić.

