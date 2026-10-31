"Takav stav ne pomaže"
Skandal na sastanku G20, Lavrov poslao poruku Zelenskom
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u petak da je stajalište Rusije o sukobu u Ukrajini nepromijenjeno te da komentari ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o nastavku napada na ruske ciljeve ne pridonose pripremama za nove pregovore.
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Lavrov je, obraćajući se novinarima na marginama sastanka skupine G20 u Atlanti, također istaknuo da su temeljna pitanja u odnosima između SAD-a i Rusije ostala neriješena, budući da su sankcije protiv Moskve i dalje na snazi, a Kijevu se i dalje isporučuje oružje.
„Naše je stajalište poznato, no ne znam što Ukrajina namjerava iznijeti za pregovarački stol”, rekao je Lavrov, a prenose ruske novinske agencije.
Naglasio je da česte izjave Zelenskog o tome kako Ukrajina nabavlja dodatno oružje za napade na ruske ciljeve otežavaju pripreme za nove pregovore.
„Takav stav ne pomaže osobito u pripremama za pregovore”, rekao je Lavrov.
I Rusija i Ukrajina izrazile su spremnost za održavanje novih trilateralnih pregovora uz sudjelovanje SAD-a, prvi put od početka godine.
Zelenski je ovaj tjedan izrazio nadu da će se trilateralni sastanak s mirovnim pregovaračima održati u Abu Dabiju između 6. i 10. studenoga. Također je naveo da Kijev želi uključivanje Europe u pregovore o okončanju rata.
Lavrov je izjavio da je stajalište Rusije o sukobu „nepromijenjeno još od samog početka specijalne vojne operacije”, kako Moskva naziva svoju vojnu kampanju u Ukrajini.
Moskva, dodao je, ne može prihvatiti Ukrajinu kao „vojnu prijetnju legitimnim sigurnosnim interesima Ruske Federacije”.
Govoreći o odnosima s Washingtonom, Lavrov je rekao: „Temeljna pitanja ostaju neriješena. Sankcije su i dalje na snazi; sve sankcije koje je uveo (bivši predsjednik Joe) Biden, aktualna administracija i dalje održava.”
Izjavio je da se suradnja SAD-a i Ukrajine u razmjeni obavještajnih podataka intenzivirala, dok se opskrba oružjem nastavlja, pritom ukazujući na priopćenje State Departmenta od petka u kojem se navodi da je odobrena prodaja 500 projektila Patriot PAC-3 Ukrajini.
Ministri vanjskih poslova na sastanku skupine G20 u Atlanti nisu se okupili za tradicionalnu zajedničku fotografiju, pri čemu su neki jasno dali do znanja da se protive pojavljivanju u istom kadru s Lavrovom.
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