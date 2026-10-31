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"Takav stav ne pomaže"

Skandal na sastanku G20, Lavrov poslao poruku Zelenskom

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Hina
|
31. lis. 2026. 08:23
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Sergej Lavrov
Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u petak da je stajalište Rusije o sukobu u Ukrajini nepromijenjeno te da komentari ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o nastavku napada na ruske ciljeve ne pridonose pripremama za nove pregovore.

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Lavrov je, obraćajući se novinarima na marginama sastanka skupine G20 u Atlanti, također istaknuo da su temeljna pitanja u odnosima između SAD-a i Rusije ostala neriješena, budući da su sankcije protiv Moskve i dalje na snazi, a Kijevu se i dalje isporučuje oružje.

„Naše je stajalište poznato, no ne znam što Ukrajina namjerava iznijeti za pregovarački stol”, rekao je Lavrov, a prenose ruske novinske agencije.

Naglasio je da česte izjave Zelenskog o tome kako Ukrajina nabavlja dodatno oružje za napade na ruske ciljeve otežavaju pripreme za nove pregovore.

„Takav stav ne pomaže osobito u pripremama za pregovore”, rekao je Lavrov.

I Rusija i Ukrajina izrazile su spremnost za održavanje novih trilateralnih pregovora uz sudjelovanje SAD-a, prvi put od početka godine.

Zelenski je ovaj tjedan izrazio nadu da će se trilateralni sastanak s mirovnim pregovaračima održati u Abu Dabiju između 6. i 10. studenoga. Također je naveo da Kijev želi uključivanje Europe u pregovore o okončanju rata.

Lavrov je izjavio da je stajalište Rusije o sukobu „nepromijenjeno još od samog početka specijalne vojne operacije”, kako Moskva naziva svoju vojnu kampanju u Ukrajini.

Moskva, dodao je, ne može prihvatiti Ukrajinu kao „vojnu prijetnju legitimnim sigurnosnim interesima Ruske Federacije”.

Govoreći o odnosima s Washingtonom, Lavrov je rekao: „Temeljna pitanja ostaju neriješena. Sankcije su i dalje na snazi; sve sankcije koje je uveo (bivši predsjednik Joe) Biden, aktualna administracija i dalje održava.”

Izjavio je da se suradnja SAD-a i Ukrajine u razmjeni obavještajnih podataka intenzivirala, dok se opskrba oružjem nastavlja, pritom ukazujući na priopćenje State Departmenta od petka u kojem se navodi da je odobrena prodaja 500 projektila Patriot PAC-3 Ukrajini.

Ministri vanjskih poslova na sastanku skupine G20 u Atlanti nisu se okupili za tradicionalnu zajedničku fotografiju, pri čemu su neki jasno dali do znanja da se protive pojavljivanju u istom kadru s Lavrovom.

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Teme
mirovni pregovori rat u ukrajini rusija sergej lavrov volodimir zelenski

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