Hrelja o štrajku liječnika: Ne razumijem tko tu kome štrajka

Saborski zastupnik i bivši član HSU-a, Silvano Hrelja, gostovao je u Novom danu gdje je potvrdio da je danas na rasporedu i sastanak vladajuće većine.

“Sastanak je u 11 sati, jedna od tema će biti najava štrajka liječnika. Bit će tema i izvješće sa sastanka sa slovenskim premijerom, a moguće i Petrokemija. Neke stvari su meni malo čudne jer ja sam organizirao štrajkove i gledam ovaj štrajk gdje liječnici štrajkaju liječnicima, ne razumijem tko tu kome štrajka i ne razumijem da su se u štrajk uključile komore”, rekao je Hrelja.

“To je duboko u našem narodu, pitaj gazdu da sve riješi. Mora biti autonomija u radu”, napomenuo je.

“Ja sam dio svoje osobne neugodnosti prošao”, rekao je na pitanje o glasanju vladajućih o roditeljima njegovateljima. “Meni je neugodno kao čovjeku i želim brzo rješenje. Uvijek je pitanje može li se rješavati segment po segment ili je bolje problem rješavati sustavno jer ako nekome date danas, sutra će se javiti netko drugi, a proračunska sredstva su ograničena”, dodao je.

Napomenuo je da će se događati i da se događalo da bude protiv neke odluke Vlade. “Na primjer, ne mogu prihvatiti davanje reprezentativnosti liječničkog sindikata u kolektivnom pregovaranje, to nema ni jedna zemlja”, rekao je Hrelja.

Stiglo je više od 100.000 zahtjeva u HZMO vezano za mirovine. “To je sukladno našim očekivanjima. Projekt obiteljskih imovina ide po planu i on je vrlo kompleksan. Istovremeno je val zahtjeva za nove mirovine. Velika dinamika se odvija u HZMO-u i normalno je da je do sada trećina zahtjeva obrađena. To je vrlo uspješno odrađen posao”, dodao je.

Što se malih mirovina tiče kaže da sustavni problem vidi u malim plaćama, malim uplatama doprinosa i sve većim isplatama neoporezivih iznosa.

“Naši umirovljenici imaju redovito usklađivanje. To je mjesečno 25 milijuna eura više, ali o točnom iznosu povećanja mirovina ćemo znati nakon isplate. Da, je to nekoliko eura, ali na to ide drugo usklađenje. To je problem postotnog povećanja, ali to rade svi mirovinski sustavi svijeta”, napomenuo je Hrelja.

