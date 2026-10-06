ovo su simptomi
Što je osteomijelitis, rijetka nuspojava BCG cjepiva?
Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je odluku o obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva nakon što su prijavljene četiri sumnje na infekciju kostiju kod djece, odnosno na osteomijelitis.
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O svemu je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala s epidemiologinjom iz HZJZ-a Tajanom Nemeth Blažić.
Nemeth Blažić objasnila je koliko je infekcija kostiju opasna i koji su njezini simptomi.
"Infekcija kostiju, ili stručno osteomijelitis, infekcija je koja najčešće nastaje bakterijskim uzročnikom. Ona se sporo razvija. Simptomi se javljaju nakon nekoliko mjeseci do nekoliko godina, najčešće jednu godinu nakon ulaska uzročnika", objasnila je Nemeth Blažić.
Dodala je da infekcija ne mora biti praćena temperaturom ili nekim općim simptomima infekcije, već se lokalno može pojaviti oteklina, bolnost i poremećaj pokretljivosti zgloba. "Najčešće zahvaća jednu kost i najčešće duže kosti - ruku i nogu, a može zahvatiti i kost rebra ili prsne kosti", rekla je.
Roditelji trebaju obratiti pozornost i na šepanje te poremećaj funkcije ekstremiteta.
"Djeca koja su već cijepljena ovim cjepivom koje je sad obustavljeno za primjenu ne trebaju ništa posebno raditi ako su dobro i nemaju simptoma, ako nemaju bolnost ili šepanje ili neku čudnu oteklinu na nekom dijelu tijela oko kostiju", rekla je Nemeth Blažić.
Ako bi se takvi simptomi ipak pojavili, roditelji se trebaju javiti liječniku.
Što će biti s novorođenčadi koja zbog obustave nije cijepljena te mogu li se djeca naknadno cijepiti. "Oni će se naknadno cijepiti kad se cijepljenje ponovno uspostavi. O tome će HZJZ na vrijeme obavijestiti", rekla je epidemiologinja. Naglasila je da privremena odgoda cijepljenja ne predstavlja rizik za zdravlje djece.
Oboljela djeca
Otkrila je i u kakvom su stanju oboljela djeca. "Mi smo se čuli s liječnicima iz bolnice. Oni su dobro, primaju terapiju, još jedno vrijeme primat će terapiju i bez posljedica će se završiti liječenje", rekla je Nemeth Blažić.
Dodala je da je cjepivo u primjeni od 2019. godine. "Imamo ga već neko vrijeme, nije novo", rekla je.
Na pitanje kada su djeca kod kojih su se pojavile nuspojave cijepljena, odgovorila je da je riječ o 2024. i 2025. godini.
"Iako je nuspojava malo teža i ozbiljnija nego lokalno uobičajena nuspojava, ona se može uspješno liječiti i bez posljedica izliječiti i ona se može objasniti, odnosno očekivana je u opisu svojstava lijeka, dakle znamo objasniti njezin nastanak", rekla je.
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