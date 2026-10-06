Što je osteomijelitis, rijetka nuspojava BCG cjepiva?

Što će biti s novorođenčadi koja zbog obustave nije cijepljena te mogu li se djeca naknadno cijepiti. "Oni će se naknadno cijepiti kad se cijepljenje ponovno uspostavi. O tome će HZJZ na vrijeme obavijestiti", rekla je epidemiologinja. Naglasila je da privremena odgoda cijepljenja ne predstavlja rizik za zdravlje djece.