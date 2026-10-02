Što se zna o slučaju grupnog silovanja na Sveučilištu Cornell?
Tužitelji u američkoj saveznoj državi New York ponovno su otvorili istragu o navodnom silovanju žene na Sveučilištu Cornell 2024. godine.
Žena je 16. rujna podnijela građansku tužbu protiv tog sveučilišta Ivy League, tvrdeći da su joj na zabavi u studentskoj bratovštini na sveučilištu podmetnuli drogu i silovali je. Također tvrdi da je Cornell nije zaštitio niti je na odgovarajući način kaznio muškarce koji su u tome sudjelovali, piše BBC.
Muškarci su u medijima prozvani "Cornell Seven", dok je žena u sudskim dokumentima navedena anonimno kao Jane Doe.
Cornell je poručio da podržava iznošenje slučaja pred veliku porotu, ali odbacuje tvrdnje da nije kaznio odgovorne. Sveučilište je također na to pristalo da slučaj ispita neovisni istražitelj.
Evo što se o ovom slučaju zasad zna:
Što žena tvrdi?
U građanskoj tužbi od 101 stranice žena tvrdi da ju je 19. listopada 2024. tijekom višesatnog incidenta napalo sedam muškaraca iz podružnice studentske bratovštine Chi Phi na Sveučilištu Cornell, pri čemu su bili uključeni alkohol i droga ketamin.
U to vrijeme imala je 20 godina i bila je studentica na Sveučilištu Cornell.
Jane Doe u tužbi navodi da je tijekom navodnog incidenta bila pod utjecajem alkohola i da nije bila sposobna dati pristanak.
Prema njezinim navodima, te je večeri nakon konzumiranja alkohola napustila svoje kolegice iz sestrinstva i "sama oteturala" do kuće studentske bratovštine Chi Phi u gradu Ithaci kako bi se susrela s muškim prijateljem.
U tužbi se navode seksualni napad i fizički napad, nemar, kršenje ugovora te kršenje Zakona o ljudskim pravima savezne države New York. Tužba je podnesena protiv sveučilišta, sestrinstva bratovštine i muškaraca koji su navodno sudjelovali u napadu.
Tužba sadrži i fotografiju za koju se tvrdi da je preuzeta iz grupnog razgovora članova bratovštine. Na njoj je, navodno, jedan od sudionika vulgarnim izrazima upozorio ostale članove na mogućnost seksualnog susreta s Doe.
Njezin odvjetnik rekao je da je u danima nakon napada bila "traumatizirana, otupjela i nesposobna funkcionirati ili prihvatiti užas onoga što se dogodilo". Slučaj je policiji Sveučilišta Cornell prijavila 8. studenoga 2024.
Zgražanje javnosti posljednjih je tjedana dodatno poraslo nakon što je Doe u tužbi navela da je muškarcima "bila pružena prilika da ublaže posljedice svog postupanja - pisanjem eseja".
Odvjetnik Doe rekao je da su dvojica muškaraca uključenih u slučaj izbačena sa sveučilišta. Za CBS je izjavio i da je žena nakon navodnog napada odustala od studija.
Uredništvo sveučilišnih novina Cornell objavilo je 21. rujna imena tuženika u postupku u tekstu pod naslovom "Cornell neće, mi hoćemo", što je dodatno potaknulo negodovanje na društvenim mrežama.
Snapchat grupa i poruke
Policija Sveučilišta Cornell dostavila je tužiteljima u studenome 2024. kao dokaz fotografiju Snapchat grupe pod nazivom "Chi Phi Actives", priopćilo je sveučilište.
Članovi su u razgovoru navedeni imenom te 20. listopada 2024. neposredno prije 2 sata ujutro po lokalnom vremenu raspravljaju o "besplatnom" seksualnom susretu s Jane Doe, koristeći pritom vulgaran jezik.
CBS News New York objavio je i dijelove dodatnih tekstualnih poruka koje su, kako se navodi, razmijenili jedan od optuženih muškaraca i žena koja je, čini se, osoba koja je iznijela optužbe.
Poruke su navodno poslane dva dana nakon navodnog napada.
U jednoj od poruka muškarac se, čini se, ispričao zbog "toga kako se sve odvilo".
Rekao je da mu je sjećanje "prilično maglovito" te da je njemu i još jednom muškarcu bilo žao što su bili previše pijani da bi "prekinuli sve i izbacili ljude prije nego što je situacija potpuno izmaknula kontroli".
Žena je u odgovoru napisala da je i njezino sjećanje bilo "jako zamagljeno" te da su svi bili pod utjecajem alkohola.
Također je napisala da "ništa od seksualnih stvari nije bilo protuzakonito" te da joj je bilo lijepo s njim i još jednim muškarcem.
Doe je predložila da ponovno zajedno puše, ali bez "još pet milijardi muškaraca i ketamina".
Kako je reagiralo Sveučilište Cornell?
Žena je rekla da je slučaj prijavila policiji Sveučilišta Cornell dva tjedna nakon što se dogodio.
Ubrzo nakon toga Sveučilište Cornell objavilo je priopćenje o "ozbiljnim i duboko uznemirujućim navodima o zlouporabi droga i seksualnom nasilju u kući bratovštine Chi Phi".
Sveučilište je priopćilo da policija kampusa provodi istragu te da je suspendiralo lokalnu podružnicu bratovštine Chi Phi, kao i "određeni broj studenata".
Cornell je također pokrenuo internu istragu i postupak prema Zakonu Title IX, koji zabranjuje diskriminaciju na temelju spola u školama koje primaju sredstva savezne vlade, uključujući većinu sveučilišta.
Nakon podnošenja nove tužbe sveučilište je osporilo tvrdnju Doe da slučaj nije na odgovarajući način istražilo niti kaznilo navodne počinitelje.
Sveučilište je u priopćenju navelo da je slučaj proslijeđen "panelu educiranih nastavnika i zaposlenika", koji je izrekao "niz sankcija, uključujući izbacivanje sa Sveučilišta Cornell i suspenzije".
Cornell nije demantirao da je za neke od uključenih kao dio kazne bilo predviđeno pisanje eseja. Sveučilište je navelo: "Nijednoj osobi protiv koje je pokrenut postupak nije ponuđena mogućnost da napiše esej kao jedinu posljedicu njezina sudjelovanja."
Cornell je u utorak priopćio da su nakon prijave slučaja uvedene "privremene suspenzije i druge mjere ograničenja".
Također je naveo da su događaji koji su se na njegovu kampusu dogodili 2024. godine "tada bili užasavajući i takvi ostaju i danas".
"Činimo sve što možemo kako bismo izgradili kulturu u kojoj se seksualno nedolično ponašanje nikada ne tolerira", poručili su.
U srijedu je guvernerka savezne države New York Kathy Hochul rekla da je razgovarala s predsjednikom sveučilišta, koji je pristao dopustiti "neovisnu vanjsku istragu onoga što se dogodilo".
"Razumiju koliko je ovo važno", napisala je Hochul na X-u, dodajući da "ova kultura mora prestati". Cornell je BBC-ju potvrdio da će biti provedena neovisna istraga.
Podružnica bratovštine Chi Phi, poznata kao Xi Chapter, zatvorena je 2024. godine i i dalje joj je zabranjen pristup kampusu.
Što je poručila bratovština?
Doe je u svojoj građanskoj tužbi kao jednog od tuženika navela bratovštinu Chi Phi, tvrdeći da je zbog njihovih postupaka pretrpjela fizičku i emocionalnu štetu.
Trey Robb, privremeni izvršni direktor bratovštine Chi Phi, u priopćenju je rekao da je organizacija izbacila optužene članove podružnice na Cornellu.
"Naši zapisi potvrđuju da je samo tri dana nakon što je Jane Doe podnijela policijsku prijavu podružnica Xi jednoglasno glasala za uklanjanje optuženih članova iz svojih redova", rekao je Robb.
"Podružnica je također preporučila da ih naša nacionalna bratovština trajno izbaci, što je naše Veliko vijeće učinilo na naknadnom sastanku."
Bratovština "neće komentirati pitanja koja su pred sudovima ili predmet istrage", rekao je Robb.
Zašto je istraga ponovno otvorena?
Glavni tužitelj okruga u ponedjeljak je rekao da će njegov ured ponovno otvoriti kaznenu istragu o navodnom silovanju.
Nakon što se utvrdi za koje bi optužbe bilo dovoljno osnove, slučaj će pred velikom porotom biti procesuiran "na najobjektivniji i nepristraniji mogući način", rekao je Matthew Van Houten, okružni tužitelj okruga Tompkins.
U američkom pravosudnom sustavu tužitelji sazivaju velike porote kako bi razmotrile dokaze i iskaze te na kraju odlučile postoje li osnove za podizanje kaznenih optužnica.
Tužitelj je rekao da je njegov ured u vrijeme napada prije dvije godine zaključio da dokazi iz iskaza žene danog vlastima nisu dosezali zakonski prag potreban za podizanje optužnice.
Dodao je da je kontaktirao Doe i njezine odvjetnike kako bi dobio dodatne informacije uoči iznošenja slučaja pred veliku porotu.
Van Houten je u svom priopćenju sažeo ono što je Doe 2024. rekla policiji Sveučilišta Cornell nakon navodnog napada, istaknuvši da se njezin tadašnji iskaz razlikovao od navoda iznesenih u građanskoj tužbi.
"Jane Doe u svojoj prisegom potvrđenoj izjavi iz studenoga 2024. nije navela da joj je protiv njezine volje podmetnuta droga niti da ju je silovalo više muškaraca", rekao je Van Houten u ponedjeljak.
"Naprotiv, Jane Doe u svojoj je izjavi opisala svoje sudjelovanje u konzumiranju droga i seksualnim odnosima kao dobrovoljno, svjesno i uz pristanak."
Glasnogovornik Sveučilišta Cornell rekao je BBC-ju da je njihova policija uredu okružnog tužitelja okruga Tompkins dostavila "opsežno policijsko izvješće o istrazi".
Nova izvješća donijela su više detalja o onome što je Doe prijavila policiji Sveučilišta Cornell nakon incidenta.
CBS News New York došao je do transkripta njezinih razgovora s policijom kampusa, koji su počeli 14. studenoga, više od tri tjedna nakon incidenta.
Policiji je o prvom seksualnom susretu rekla: "S ovim mi je uglavnom bilo u redu."
No, kako navodi taj medij, za ono što se dogodilo kasnije rekla je: "Mogu sa stopostotnom sigurnošću reći da sam silovana."
ABC News također je došao do policijskog izvješća od 15. studenoga, u kojem je Doe u izjavi navela da je tijekom jednog od kasnijih susreta te noći "imala osjećaj da nije sposobna donijeti nikakvu odluku zbog toga koliko je bila pijana".
"Meni je to djelovalo kao prisila", rekla je u izjavi. "Također sam imala osjećaj da su zbog moje alkoholiziranosti morali znati koliko sam pijana, s obzirom na to koliko sam nerazgovijetno govorila."
BBC je kontaktirao ured Van Houtena i odvjetnika Doe.
Van Houten je za CBS News rekao da nikada nije vidio transkript razgovora s policijom kampusa.
U srijedu je za New York Times rekao i da se nada da će razgovarati s Doe "kako bi raspravili o novim dokazima koji postoje".
Van Houten je za Times rekao da ne smatra da navodi iz građanske tužbe dosežu zakonski prag potreban za podizanje kaznenih optužnica.
Ipak, istaknuo je da "njihova važnost proizlazi iz činjenice da ona vjeruje da su počinjena kaznena djela i želimo do kraja razjasniti što se dogodilo".
Kakve su reakcije na kampusu?
Na Sveučilištu Cornell vlada osjetna napetost otkako je Doe u rujnu podnijela građansku tužbu.
BBC je razgovarao sa studentima i jednom članicom nastavnog osoblja koji su rekli da je nad sveučilištem "tamni oblak". Mnogi su željeli ostati anonimni.
Jedna studentica završne godine, koja je u vrijeme navodnog napada 2024. bila na kampusu, rekla je BBC-ju da je tada bilo teško biti ondje jer su počele kružiti glasine o Doe.
Dvije godine kasnije opisala je kako su se ona i njezini prijatelji osjećali "preplavljeno" i "razočarano" jer su smatrali da je Cornell vrlo loše postupio u cijelom slučaju. Dodala je da im je bilo teško usredotočiti se na nastavu.
Jedna članica nastavnog osoblja također je atmosferu na kampusu opisala kao "sumornu".
Rekla je da zaposlenici nisu educirani za rad terapeuta, zbog čega je bilo teško znati kako pristupiti tim razgovorima sa studentima.
"Nevjerojatna situacija koja je bila toliko... jednostavno ne razumijem", rekla je.
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