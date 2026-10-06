Sussexovi pred dilemom
Harry očajnički želi jednu stvar, ali to bi Meghan moglo "skupo stajati"
U samoj srži "brenda Sussex“ postoji dilema koju princ Harry i Meghan Markle jednostavno ne mogu izbjeći.
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Harry se godinama žalio, ponekad sasvim opravdano, na nedostatak privatnosti koji ga prati cijeli život. Čak je zbog toga išao na Visoki sud i izgubio spor, smatrajući da mu je privatnost bila narušena.
No otkako su napustili kraljevske dužnosti, Harry i Meghan promoviraju se kao da prodaju vlastitu dušu te su se nastojali pretvoriti u „brend Sussex“ kako bi financirali svoj novi život u Kaliforniji. Sada, nakon povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo, moraju nastaviti zarađivati, ali to zahtijeva da „prodaju sebe“, sliku svoje obitelji i detalje privatnih razgovora, piše Daily Express.
Kako onda pomiriti te dvije stvari?
Meghan se ovog tjedna našla na meti kritika korisnika društvenih mreža nakon što je, nekoliko mjeseci prije Božića, predstavila najnoviji proizvod svog brenda As Ever – luksuzni adventski kalendar vrijedan 112 funti. Meghan, čini se, ne radi ništa jeftino.
Na njezinoj internetskoj stranici As Ever staklenka meda stoji 32 dolara, staklenka džema 12 dolara, dok četiri mirisne svijeće stoje 256 dolara.
Na novom adventskom kalendaru nalazi se ilustracija kalifornijskog doma Harryja i Meghan, nešto više od mjesec dana nakon što se vojvotkinja vratila u Ujedinjeno Kraljevstvo. Na unutarnjoj strani kutije piše „Čarobna proslava blagdanskog razdoblja“, a navodi se i da su 24 ručno izrađene čokolade tu kako bi „zasladile svaki dan“ te da su „pažljivo inspirirane našim vrtom u Montecitu“.
Proizvod iz ograničene serije u četvrtak je dodan na stranicu As Ever i dostupan je za prednarudžbu.
Istodobno, na Meghaninu osobnom Instagramu par često s oduševljenjem pokazuje svijetu svoj idiličan način života – od druženja sa psima do igre s princem Archiejem i princezom Lilibet u prirodi Cotswoldsa.
Kralj Charles jasno je dao do znanja nakon povratka Sussexovih u Ujedinjeno Kraljevstvo da oni ne samo da više nisu aktivni članovi kraljevske obitelji nego ih treba smatrati „privatnim građanima“. Harry i Meghan odgovorili su da bi radije bili smatrani „javnim osobama“.
Ako žele da se prema njima postupa kao prema slavnim osobama i ako svoj privatni život žele koristiti za zaradu, to je njihova stvar. No, dok Meghan zarađuje na tome, Harry se istodobno ne može žaliti zbog nedostatka privatnosti.
A ako Harry dobije ono što želi i par se okruži iznimno strogim sigurnosnim mjerama, kako će to utjecati na Meghanine poslovne pothvate ili njezinu glumačku karijeru?
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