Harry očajnički želi jednu stvar, ali to bi Meghan moglo "skupo stajati"

Na novom adventskom kalendaru nalazi se ilustracija kalifornijskog doma Harryja i Meghan, nešto više od mjesec dana nakon što se vojvotkinja vratila u Ujedinjeno Kraljevstvo. Na unutarnjoj strani kutije piše „Čarobna proslava blagdanskog razdoblja“, a navodi se i da su 24 ručno izrađene čokolade tu kako bi „zasladile svaki dan“ te da su „pažljivo inspirirane našim vrtom u Montecitu“.