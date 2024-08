Stranke često posežu za ovim rješenjem. Odvjetnik kaže: To nije zamišljeno za eliminaciju političkih protivnika

Podijeli :

Odvjetnik Vlaho Hrdalo bio je gost Tihomira Ladišića u Novom danu N1 televizije. Pred nama su unutarstranački izbori u DP-u i SDP-u o kojima se posljednjih tjedana mnogo priča. U Domovinskom pokretu je nastao potpuno raskol između suprotstavljenih struja, dok je u SDP-u situacija ipak nešto mirnija.

Hrdalo kaže kako ne misli da stranke plešu po rubu zakona kad su u pitanju stranački izbori. “Statut jedne stranke je kao Ustav u državi, to je krovni propis koji regulira kako se odvije djelovanje strnake, ali i izbori. Moja motivacija je bila pogledati što kaže statut SDP-a kad se jednom kandidatu odricalo pravo da se kandidira jer nema pet godina staža u stranci”, govori Hrdalo.

Na pitanje o Zoranu Paunoviću, Hrdalo kaže da se on može kandidirati na stranačkim izborima jer mu stranački statut to pravo ne odriče. Budući da pravila koje je donijelo tijelo koje nije donijelo statut nisu u skladu sa statutom, i on i Mrsić se mogu kandidirati, tvrdi Hrdalo dodajući da je tim kandidatima već učinjena šteta jer, iako im nije formalno odrečeno pravo kandidature, njih se već doživljava kako da nisu kandidati. Oni koji ne budu zadovoljni listama koje će objaviti Središnja izborna komisija, mogu se u roku od 24 sata žaliti Statutarnoj komisiji, a ona mora donijeti odluku u narednih 48 sati. “Mislim da to nećemo gledati na nekom Upravnom sudu”, kaže Hrdalo. Dodaje kako bi logično bilo, ako dođe do toga, da se najprije ide na Upravni, a onda možda i na Ustavni sud. U slučaju da u međuvremenu bude izabran neki drugi kandidat, Hrdalo kaže da pravila SDP-a predviđaju neko ponavljanje izbora, ali ne ako to naloži sud, nego ako se utvrde neke nepravilnosti. “Moguće je u 14 dana odreagirati sudski, ali mislim da će oni to riješiti između sebe. Kad bi neki kandidat tužio, tužio bi vlastitu stranku”, kaže.

Sustav jedan čovjek – jedan glas nije svima dobro rješenje. Ivana Marković kaže da je to za SDP “luđačka košulja” i da se na taj način uskraćuje prilika kandidatima iz malih sredina.

“Zanimljivo, ali ako pogledate otkud dolaze sadašnji kandidati SDP-a, nema nikog iz Zagreba. Empirijski se to nije potvrdilo, barem u slučaju SDP-a”, govori.

Zakon kaže tek da se statutom mora odrediti način izbora i Hrdalo smatra da su oba modela valjana. “Mi imamo neki predstavnički sustav, mene, vas, sve nas, u Saboru predstavlja netko. Taj model da delegati posredno biraju nekoga pa onda taj netko predstavlja sve nas mi se čini previše. Nisam nikada bio član stranke, ali ako ste član neke organizacije, pretpostavljam da vam znači to da možete utjecati na ono što se događa”, kaže.

Domovinski pokret

U DP-u se nakon najave unutarstranačkih izbora dodatno produbio sukob Marija Radića i Ivana Penave. Radić najavljuje da će, ako pobijedi, promijeniti Statut i uvesti sustav jedan čovjek – jedan glas.

“Pravno potpuno čisto. Da netko kaže da želi bilo kako osim prema pravilima statuta postati predsjednik, to bi bilo problematično”, kaže i dodaje da je to što Radić najavljuje reformu kad pobijedi prema postojećim pravilima jedini način na koji se to i može napraviti.

Što se tiče izbacivanja članova iz stranaka, Hrdalo kaže da je to pomalo nedemokratski ako ga se prečesto koristi. “To nije zamišljeno za eliminaciju političkih protivnika nego za zadržavanje dostojanstva stranke u javnom diskursu”, kaže.

Unutarstranački sukobi

Na pitanje kakva je demokratska praksa u hrvatskim strankama, Hrdalo kaže kako je prililčno zadovoljan stanjem.

Za protekle parlamentarne izbore kaže kako su to bili “najvrući izbori” u hrvatskoj parlamentarnoj povijesti i da su svi akteri, i predsjednik i premijer i predsjednik Ustavnog suda, zaštitili demokraciju.

“Za život je najvažnije da su stvari mirne, a izbori dođu i prođu”, zaključuje.

