Stranke umirovljenika love pozicije za HDZ-ove liste

N1

Da se bliže izbori, vidi se i iz činjenice da je umirovljenička politička scena živnula, no što zbog razmrvljenosti, što zbog nekih prijašnjih političkih odluka, unatoč toj živosti 1,2 milijuna umirovljenika moglo bi i u novom sazivu biti bez stranačkog predstavnika, piše u subotu Večernji list.

Jer već nakon izbacivanja Silvana Hrelje iz HSU-a, koji je bio najprepoznatljivije lice i stranke i cjelokupne političke umirovljeničke scene, ta je stranka prestala biti parlamentarna, a do danas se od tog razlaza nije uspjela oporaviti.

Matica umirovljenika: “Nitko ne može biti zadovoljan, ali moramo biti realni”

Umirovljenici zajedno, politički savez sastavljen od više umirovljeničkih stranaka, od kojih su neke oduvijek slovile kao HDZ-ova opcija u “omamljenosti” glavnog protivnika, nanjušili su svoju priliku pa su zadnjih mjeseci postali poprilično aktivni s nizom političkih istupa u kojima, zanimljivo, ne napadaju vladajuće, već oporbu, koja doslovno ni o čemu ne odlučuje.

Štoviše, u jednom od svojih zadnjih istupa Umirovljenici zajedno izjavili su kako “u suradnji s hrvatskom Vladom kreću u beskompromisnu borbu protiv siromaštva”.

Ipak, i HSU-u i Umirovljenicima zajedno jedno je zajedničko. Ako je suditi prema istraživanjima javnog mnijenja, u parlament neće, osim ako ih u savez ne pozove neka veća stranka.

Prije svega HDZ, kojemu je to najjednostavnije, iako je pitanje postoji li ikakva šansa da HSU, nakon izbacivanja Hrelje, stupi ponovno u savez sa SDP-om, premda su realno šanse za to znatno umanjenje nakon što je Hrelja nakon prošlih izbora, iako je do mandata došao zahvaljujući glasovima onih koji su podržavali lijevu listu, počeo podržavati vladajuću većinu, piše novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja.

