Planirate skijanje? Pripremite se na paprene cijene, barem na ovim popularnim destinacijama

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Tko ove sezone ide na skijanje u Švicarsku i Austriju, mora biti spreman na znatno veće cijene. Tjedan dana skijanja u Švicarskoj tako će vas koštati 25 posto više u odnosu na prošlu godinu. Za četveročlanu obitelj u nekim mjestima zimski odmor košta i do 9000 eura.

Prema najnovijoj studiji Instituta za ekonomska istraživanja BAK Economics, odmor na popularnim europskim skijalištima znatno je poskupio. Četveročlana obitelj tako će u većini švicarskih skijališta ove zime morati izdvojiti oko 6.000 franaka za osam dana uživanja u snijegu. U Saas-Feeu će pak u prosjeku morati izdvojiti gotovo 8.500 franaka, dakle gotovo 9.000 eura, piše tportal.

Jak franak dodatno zapaprio situaciju

A zbog rasta cijene energenata posebno su poskupjele karte za skijališta – oko devet posto. No treba imati na umu to da one nisu svaki dan iste. Većina skijališta u Švicarskoj ima tzv. dinamične cijene karata – za loših vremenskih uvjeta, tijekom tjedna ili u slučaju ranih rezervacija one su nešto niže nego za najveće gužve.

Neki su i snižavali cijenu: Ova alpska zemlja povoljnija je za skijaše čak i od Bugarske Jesu li Hrvati spremni platiti više za skijanje ove godine?

Povećanim troškovima za ljubitelje skijanja kumovao je i jak franak, ionako skupu Švicarsku čineći još skupljom. To se posebno osjeti na istoku zemlje, gdje postoji bojazan da redoviti gosti iz susjednih zemalja koji žive u blizini granice ove zime neće dolaziti na jednodnevne izlete kao prethodnih godina. Na skijaškim stazama Zermatta, St. Moritza ili Davosa čak je 60 posto domaćih gostiju, piše Tagesschau.

No pored inflacije, jakog franka i visokih cijena energenata, možda najveća briga švicarskog zimskog turizma je – snijeg. Klimatske promjene situaciju čine dodatno neizvjesnom jer uvijek postoji mogućnost naglog porasta temperature, što znači i manje snijega.

U Austriji i do 75 eura za dnevnu kartu

I zimski odmor u austrijskim planinama vidljivo je skuplji nego prošle godine. Karte za skijanje poskupjele su od osam do 13 posto, a hotelski smještaj između osam i 12 posto. I dok ćete u prosjeku dan skijanja u Austriji platiti 56 eura, najgore ćete pak proći u Arlbergu u Tirolu, gdje dnevna karta košta 75 eura.

Poskupjelo i skijanje, no ne koliko ljetovanje na Jadranu: “Kod nas su cijene razumne”

Prema podacima Austrijske gospodarske komore, ovogodišnja zimska sezona započela je bolje nego lanjska jer je snijeg pao ranije, a optimistični su iz Austrijske nacionalne turističke organizacije i za ostatak sezone. Ove godine tako se očekuje 20 milijuna ljudi, tri milijuna više nego lani.

No u prvih nekoliko tjedana sezone zabilježena je povećana osjetljivost turista na cijene. Manje se trošilo, posebice u hotelima, a generalni direktor Austria Advertisinga očekuje da bi neki gosti zbog visokih cijena mogli skratiti odmor ili pak odabrati jeftinije hotele, prenosi tportal.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Respiratorne infekcije haraju među najmlađima, a liječnici apeliraju: “Zbog takvih slučajeva čeka se i po pet sati” Fižulić o aferi Mreža: “To je jedina ozbiljna stvar cijele ove afere”