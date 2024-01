Sudac prozvao Plenkovića: To je u najmanju ruku bezobrazno

Podijeli :

Damir Kos, sudac Vrhovnog suda bio je gost Newsrooma kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je komentirao stanje u pravosuđe i štrajk sudaca.

Podsjetimo Udruga hrvatskih sudaca objavila je najnovije podatke o broju sudaca koji sudjeluju u štrajku. Prema njihovom priopćenju, odaziv je veći od 80 posto. Damir Kos je istaknuo da se ne radi o štrajku nego o mjerama opreza jer suci nisu obustavili rad.

“Mi ne provodimo ono na što nas neformalno pozivaju ministar pravosuđa, Ivan Malenica, i premijer Andrej Plenković, da prekinemo rad. Kada bi to napravili onda građani ne bi mogli doći na sud koji je zadnje mjesto za rješavanje problema. Sudovi rješavaju predmete za koje smatraju da ne trpe odgodu”, rekao je Kos.

“Suci imaju odgovornost i odgovorno će raditi taj dio, a ono što oni kažu da je 20 posto sudaca u mjerama upozorenja, kao da pozivaju suce na neodgovornost i da prekinu cjelokupan rad”, dodao je sudac.

Sudac je kazao da ministar i premijer šalju prividnu poruku i da su takvim pristupom u još većem broju naveli suce da se priključe mjerama upozorenja. Odgovorio je na pitanje imate li tu prostora za dogovor.

“U situaciji kada bi se ozbiljno pristupilo pregovorima i razgovorima o tome kako riješiti situaciju vjerujem da bi Udruga sudaca članovima preporučila prekid mjere”, rekao je.

“Kada smo imali mjere upozorenja u svibnju prošle godine one su prekinute i obustavljene bez postizanja ciljeva. Sada imamo vatrogasne mjere, 13 posto povećanje plaće i popravljanje sramotno niskog koeficijenta koji je bio za prvostupanjske suce, a sve ostalo što je postavljeno tada kao zahtjev rečeno je da će biti riješeno do kraja godine. Suci su to postavili kao ozbiljan razgovor. Ponovno u komunikaciji s premijerom ne možemo drugačije, ako on doista pokaže ozbiljne namjere da se krene u tom smjeru onda bi se vjerojatno prekinulo s mjerama opreza. Kada premijer kaže da deset godina radimo što hoćemo onda je to je u najmanju ruku bezobrazno jer time pokazuje apsolutnu superiornost nad nekim koje normativno i ustavno postavljen kao i on”, objasnio je Kos.

Sudac je rekao kako ga izjave premijera iznenađuju s obzirom na to da je po struci pravnik.

“Premijer govori imajući začuđeni izraz lica i pita se što suci hoće kada imaju dvostruko veću plaću od prosjeka. On misli da suci obavljaju posao koji se na takav način može valorizirati. Nemojte nas izjednačavati u neimaštini i gladi.”, rekao je Kos.

