Na bilateralnom sastanku s češkim potpredsjednikom Vlade i ministrom industrije i trgovine Karelom Havlíčekom razmotrena su češka iskustva u pripremi, financiranju i provedbi nuklearnih projekata te mogućnosti suradnje HEP-a i ČEZ-a. Razgovaralo se i o uključivanju hrvatskih poduzeća u međunarodne lance opskrbe nuklearne industrije.