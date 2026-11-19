"NUDIMO PLIN IZ DVA PRAVCA"
Šušnjar u Varšavi: "Hrvatski energetski kapaciteti važni su za sigurnost cijele regije"
Hrvatski infrastrukturni kapaciteti su važan dio regionalne energetske sigurnosti, poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar na 7. ministarskom sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku suradnju (P-TEC) u Varšavi, priopćilo je Ministarstvo gospodarstva.
"Hrvatska raspolaže infrastrukturom koja povezuje srednju Europu s različitim izvorima energije. LNG terminal na Krku omogućuje dopremu američkog plina, dok JANAF otvara pristup nafti s globalnog tržišta.
Uložili smo u kapacitete koji imaju stratešku vrijednost za Hrvatsku i naše partnere. Sada je važno osigurati njihovo puno korištenje jer dostupnost i cijena energije izravno utječu na konkurentnost gospodarstva”, istaknuo je ministar Šušnjar.
Razgovori o opskrbi srednje Europe energentima
Na kvadrilateralnom sastanku Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske i Slovačke, na kojem su sudjelovali američki ministar energetike Chris Wright, mađarski ministar gospodarstva i energetike István Kapitány te slovačka potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Denisa Saková, razgovaralo se o mogućnostima opskrbe srednje Europe putem JANAF-a i povećanju transportnih kapaciteta plina prema Mađarskoj.
JANAF, navodi se u priopćenju, omogućuje dopremu sirove nafte iz različitih dijelova svijeta, a njegovu je pouzdanost potvrdila i opskrba regionalnih rafinerija tijekom prekida rada naftovoda Družba.
LNG kapacitet povećan na 6,1 milijardu kubičnih metara
Istodobno, tehnički kapacitet LNG terminala na Krku povećan je na 6,1 milijardu kubičnih metara godišnje.
Dovršetkom ulaganja od 558 milijuna eura za povećanje LNG kapaciteta i razvoj plinske transportne mreže, koje je osigurala Vlada RH, transportni kapacitet prema Mađarskoj povećat će se s 1,7 na približno 3,5 milijardi kubičnih metara godišnje.
Razgovaralo se i o plinskoj interkonekciji s BiH
U priopćenju Ministarstva gospodarstva ističe se kako se na bilateralnom sastanku s američkim ministrom energetike Chrisom Wrightom razgovaralo o daljnjem razvoju regionalne plinske infrastrukture, sigurnosti opskrbe i mogućnostima korištenja hrvatskih energetskih kapaciteta.
Bilo je riječi i o Južnoj plinskoj interkonekciji s Bosnom i Hercegovinom, koja će omogućiti dodatni dobavni pravac preko Hrvatske i pristup globalnom tržištu LNG-a.
Razgovori su obuhvatili i mogućnosti hrvatsko-američke suradnje u području nuklearne i geotermalne energije, uključujući razvoj naprednih tehnologija, stručnu suradnju i ulaganja.
Suradnja s Češkom na nuklearnim projektima
Na bilateralnom sastanku s češkim potpredsjednikom Vlade i ministrom industrije i trgovine Karelom Havlíčekom razmotrena su češka iskustva u pripremi, financiranju i provedbi nuklearnih projekata te mogućnosti suradnje HEP-a i ČEZ-a. Razgovaralo se i o uključivanju hrvatskih poduzeća u međunarodne lance opskrbe nuklearne industrije.
Ministar Šušnjar razgovarao je i s predstavnicima američkog Instituta za nuklearnu energiju (NEI) i američke nuklearne industrije o mogućnostima suradnje u razvoju nuklearnih kapaciteta, primjeni naprednih tehnologija te povezivanju hrvatskih poduzeća s američkim industrijskim partnerima.
Hrvatska želi 30 posto struje iz nuklearnih izvora do 2040.
Hrvatska, stoji u priopćenju, razmatra različite mogućnosti razvoja nuklearne energije, uključujući velike nuklearne elektrane i male modularne reaktore.
U skladu s novim zakonodavnim okvirom, cilj je da se do 2040. godine najmanje 30 posto ukupne godišnje potrošnje električne energije osigurava iz nuklearnih izvora. Odabiru konkretnih projekata i tehnologija prethodit će procjena sigurnosnih, gospodarskih i tehničkih aspekata.
Fokus na dugoročnoj opskrbi LNG-om
U sklopu ministarskog dijela P-TEC-a ministar Šušnjar sudjelovao je na panelu "Transatlantic LNG: Securing the Next Decade of Supply”, posvećenom budućnosti transatlantske opskrbe ukapljenim prirodnim plinom.
Rasprava je obuhvatila dugoročne ugovore, učinkovitije korištenje LNG infrastrukture, uklanjanje prekograničnih ograničenja i stvaranje uvjeta za stabilniju opskrbu europskih tržišta.
Nadalje, na zatvorenoj ministarskoj sjednici hrvatska je strana naglasila važnost ulaganja u prekogranične energetske veze, elektroenergetske mreže i nove proizvodne kapacitete, uz razvoj nuklearne i geotermalne energije.
Posebno je istaknuta potreba za sigurnom i cjenovno dostupnom energijom, koja je ključna za održavanje konkurentnosti europske industrije i privlačenje novih ulaganja.
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