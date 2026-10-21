Šušnjar želi više hrvatskih proizvoda na kineskom tržištu, najavio nove poslovne prilike

Veća prisutnost hrvatskih tvrtki na kineskom tržištu i povezivanje hrvatskih i kineskih gospodarstvenika otvaraju mogućnosti za nove izvozne poslove i proizvodna ulaganja u Hrvatskoj. O tim sam temama u Pekingu razgovarao s Ling Jijem, zamjenikom ministra trgovine NR Kine, čije ministarstvo @MOFCOM_China vodi gospodarsku i trgovinsku suradnju s međunarodnim partnerima. Posebno sam istaknuo mogućnosti suradnje u naprednoj proizvodnji i inovativnim tehnologijama. Hrvatska ima tvrtke koje svojim proizvodima, znanjem i iskustvom mogu konkurirati na kineskom tržištu, a izravni kontakti s poslovnim partnerima važni su za širenje njihova poslovanja. Kod ulaganja interes nam je razvijati proizvodne kapacitete u Hrvatskoj, uključiti domaće dobavljače te povezati proizvodnju s istraživanjem i razvojem. Takvi projekti otvaraju radna mjesta i prilike za hrvatske stručnjake. Nastavak poslovnog povezivanja slijedi već početkom studenoga, kada hrvatsko gospodarsko izaslanstvo odlazi u Šangaj na Kineski međunarodni sajam uvoza i susrete s kineskim partnerima. Na vrlo dobrim i prijateljskim odnosima Hrvatske i Kine @VladaRH nastavlja graditi gospodarsku suradnju, uz poštovanje europskog okvira i pravila tržišnog natjecanja.