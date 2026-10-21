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suradnja s kinom

Šušnjar želi više hrvatskih proizvoda na kineskom tržištu, najavio nove poslovne prilike

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Hina
|
21. lis. 2026. 10:19
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ante šušnjar
N1 / Ivan Hrstić

Vlada RH nastavlja graditi gospodarsku suradnju na vrlo dobrim i prijateljskim odnosima Hrvatske i Kine, uz poštovanje europskog okvira i pravila tržišnog natjecanja, objavio je u srijedu na društvenoj mreži X ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u službenom posjetu Narodnoj Republici Kini.

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Veća prisutnost hrvatskih tvrtki na kineskom tržištu i povezivanje hrvatskih i kineskih gospodarstvenika otvaraju mogućnosti za nove izvozne poslove i proizvodna ulaganja u Hrvatskoj, objavio je Šušnjar.

O tim je temama, kako je naveo, u Pekingu razgovarao s Ling Jijem, zamjenikom ministra trgovine NR Kine, čije ministarstvo vodi gospodarsku i trgovinsku suradnju s međunarodnim partnerima, a naveo je i da će Vlada nastaviti graditi gospodarsku suradnju s Kinom, koja je na vrlo dobrim i prijateljskim odnosima dviju zemalja, uz poštovanje europskog okvira i pravila tržišnog natjecanja.

Šušnjar je naveo da je posebno istaknuo mogućnosti suradnje u naprednoj proizvodnji i inovativnim tehnologijama, te da Hrvatska ima tvrtke koje svojim proizvodima, znanjem i iskustvom mogu konkurirati na kineskom tržištu. Pritom su izravni kontakti s poslovnim partnerima važni za širenje njihova poslovanja, dodao je.

"Kod ulaganja interes nam je razvijati proizvodne kapacitete u Hrvatskoj, uključiti domaće dobavljače te povezati proizvodnju s istraživanjem i razvojem. Takvi projekti otvaraju radna mjesta i prilike za hrvatske stručnjake. Nastavak poslovnog povezivanja slijedi već početkom studenoga, kada hrvatsko gospodarsko izaslanstvo odlazi u Šangaj na Kineski međunarodni sajam uvoza i susrete s kineskim partnerima", napisao je Šušnjar.

Šušnjar boravi od 20. do 26. listopada 2026. u službenom posjetu Narodnoj Republici Kini, a njegov program obuhvaća sastanke s predstavnicima kineskih institucija i kompanija te posjete industrijskim postrojenjima, izvijestili su u utorak iz Ministarstva.

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