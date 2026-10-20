Šušnjar: Razvoj nuklearne energetike otvara nove prilike za hrvatsku industriju

Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži X, o razvoju nuklearne energetike u Hrvatskoj razgovarao je s predsjednikom ChinaSPIC Liu Mingshengom i predsjednikom SNPTC-a Ma Yuanhuom. Kako je kazao, u fokusu su bila iskustva u razvoju nuklearnih projekata, uvjeti za uključivanje hrvatskih tvrtki u međunarodne dobavne lance te prijenos znanja i obrazovanje stručnjaka.