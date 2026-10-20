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PORUKA IZ KINE

Šušnjar: Razvoj nuklearne energetike otvara nove prilike za hrvatsku industriju

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Hina
|
20. lis. 2026. 14:00
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Ilustracija: Energie-portal.sk/Unsplash

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je u utorak u Pekingu da razvoj nuklearne energetike u Hrvatskoj otvara nove prilike za domaću industriju, inženjere i stručnjake te da domaće gospodarstvo mora biti spremno sudjelovati u takvim projektima, od proizvodnje opreme do razvoja tehnologija i održavanja postrojenja.

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Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži X, o razvoju nuklearne energetike u Hrvatskoj razgovarao je s predsjednikom ChinaSPIC Liu Mingshengom i predsjednikom SNPTC-a Ma Yuanhuom. Kako je kazao, u fokusu su bila iskustva u razvoju nuklearnih projekata, uvjeti za uključivanje hrvatskih tvrtki u međunarodne dobavne lance te prijenos znanja i obrazovanje stručnjaka.

"Priprema hrvatskog nuklearnog programa uključuje strukturirani informativni postupak i neobvezujuće razgovore s državama partnerima i potencijalnim dobavljačima nuklearnih tehnologija.

Cilj je prikupiti konkretne i usporedive informacije o dostupnim tehnološkim rješenjima, njihovim tehničkim karakteristikama i ekonomskim aspektima, kao podlogu za buduće odluke. Vlada RH time povezuje dugoročnu energetsku sigurnost s razvojem domaće industrije i hrvatskog znanja koje može konkurirati na međunarodnom tržištu", napisao je Šušnjar, koji je od ponedjeljka u službenom posjetu Kini. 

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ante šušnjar energetska sigurnost nuklearna energetika nuklearna energetika hrvatska nuklearna energija

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