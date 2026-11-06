"PRIUŠTIVA EUROPA"
Šušnjar pobrojao kako Hrvatska pridonosi europskoj energetskoj sigurnosti "na terenu"
Europska energetska politika mora osigurati priuštivu i sigurnu energiju, ubrzati ulaganja te omogućiti europskoj industriji ravnopravno tržišno natjecanje s globalnim konkurentima, istaknuo je ministar gospodarstva Ante Šušnjar na konferenciji "Priuštiva Europa - Energija i stanovanje za bolji život”.
Ante Šušnjar je na konferenciji održanoj u četvrtak, u organizaciji Jutarnjeg lista i Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, upozorio na potrebu brže provedbe strateških odluka, osvrnuvši se pritom na iskustva iz nedavnih službenih posjeta Kini i Republici Koreji.
"Moramo shvatiti da ostatak svijeta ne čeka dok mi donosimo još jednu strategiju, još jednu regulativu i još jedno ograničenje. Dok mi raspravljamo, drugi grade. Dok mi propisujemo, drugi proizvode”, poručio je Šušnjar. Istaknuo je kako cijena energije izravno utječe na životni standard građana, održivost proizvodnje, radna mjesta i odluke o novim ulaganjima. Europa si, kako je rekao, više ne može priuštiti energetsku politiku koja je skuplja od gospodarstva koje bi trebala štititi, objavilo je Ministarstvo na svojim internetskim stranicama.
Hrvatski doprinos europskoj energetskoj sigurnosti
Šušnjar se zauzeo za tehnološki otvoren pristup energetskoj tranziciji, koji istodobno omogućuje smanjenje emisija i očuvanje industrijske konkurentnosti. Govoreći o hrvatskom doprinosu europskoj energetskoj sigurnosti, izdvojio je proširenje LNG terminala na Krku, domaću proizvodnju plina, JANAF i razvoj plinske transportne infrastrukture, koji Hrvatskoj daju važnu ulogu u sigurnosti opskrbe srednje i jugoistočne Europe. "To nisu samo hrvatski projekti. To je europska energetska sigurnost na terenu”, istaknuo je.
Europski povjerenik za energiju i stanovanje Dan Jorgensen je kao ključne izazove europske energetike izdvojio visoke cijene energije, ovisnost o uvozu i izloženost geopolitičkim poremećajima. Naglasio je važnost razvoja vlastite proizvodnje energije, osobito iz obnovljivih izvora, povećanja energetske učinkovitosti i snažnijeg povezivanja elektroenergetskih sustava država članica Europske unije.
Hrvatska i Rumunjska jačaju suradnju u području energetske sigurnosti
Šušnjar je imao i bilateralni sastanak s rumunjskim ministrom energetike Dumitruom Chisalițaom, na kojem su razgovarali o jačanju energetske suradnje, diversifikaciji opskrbe i daljnjem povezivanju energetskih tržišta srednje i jugoistočne Europe. Posebno je istaknuta važnost JANAF-a i LNG terminala na Krku za regionalnu sigurnost opskrbe naftom i plinom te komplementarnost hrvatske energetske infrastrukture i rumunjskog projekta Neptun Deep u Crnom moru u diversifikaciji izvora i pravaca opskrbe.
Razmotrene su i mogućnosti razmjene iskustava i stručnih znanja u području nuklearne energije, s obzirom na rumunjsko iskustvo u razvoju i korištenju nuklearnih kapaciteta.
Energetsko povezivanje na Balkanu
Iz Ministarstva su naveli kako će Šušnjar danas, uoči ministarskog sastanka inicijative CESEC, održati bilateralne susrete s europskim povjerenikom za energiju i stanovanje Danom Jorgensenom te ministrom energetike i rudarstva Crne Gore Admirom Šahmanovićem. Hrvatska je domaćin tog ministarskog sastanka, koji zajednički organiziraju Ministarstvo gospodarstva i Europska komisija.
CESEC je inicijativa za energetsko povezivanje srednje i jugoistočne Europe, osnovana 2015. godine radi jačanja regionalne energetske suradnje, sigurnosti opskrbe i razvoja prekogranične energetske infrastrukture.
Inicijativa okuplja države regije i Europsku komisiju, a ključne teme ovogodišnjeg sastanka uključuju energetsku sigurnost, razvoj elektroenergetske i plinske infrastrukture, diversifikaciju izvora opskrbe te daljnju integraciju regionalnih energetskih tržišta.
Posebna pozornost bit će posvećena zajedničkim infrastrukturnim projektima, prioritetima regionalne energetske suradnje i stvaranju uvjeta za bržu provedbu strateških ulaganja.
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