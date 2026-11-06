Šušnjar pobrojao kako Hrvatska pridonosi europskoj energetskoj sigurnosti "na terenu"

"Moramo shvatiti da ostatak svijeta ne čeka dok mi donosimo još jednu strategiju, još jednu regulativu i još jedno ograničenje. Dok mi raspravljamo, drugi grade. Dok mi propisujemo, drugi proizvode”, poručio je Šušnjar. Istaknuo je kako cijena energije izravno utječe na životni standard građana, održivost proizvodnje, radna mjesta i odluke o novim ulaganjima. Europa si, kako je rekao, više ne može priuštiti energetsku politiku koja je skuplja od gospodarstva koje bi trebala štititi, objavilo je Ministarstvo na svojim internetskim stranicama.