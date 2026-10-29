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GOSPODARSKA SURADNJA

Od nuklearnih reaktora do vojne tehnologije: Šušnjar traži nove poslovne prilike u Koreji

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Hina
|
29. lis. 2026. 09:51
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14.09.2026., Zagreb - Svecana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih potpora u okviru Programa „Ocuvanje i razvoj tradicijskih i umjetnickih obrta”. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
PIXSELL / Neva Zganec/PIXSELL

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tijekom svog dvodnevnog radnog posjeta Republici Koreji predstavio je hrvatske energetske prioritete i mogućnosti snažnijeg povezivanja hrvatskih i korejskih poduzeća, posebice u području energetike i obrambene industrije, izvijestili su u četvrtak iz Ministarstva.

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Uspostavljeni kontakti i razgovori o mogućim projektima, kako su naveli iz Ministarstva, temelj su za daljnji rad na privlačenju ulaganja i otvaranju novih poslovnih prilika za hrvatsko gospodarstvo. Poseban naglasak ostaje na povezivanju poduzeća i uključivanju hrvatskih znanja, proizvoda i tehnologija u zajedničke projekte.

Uz sudjelovanje na šestoj Međunarodnoj ministarskoj konferenciji o nuklearnoj energiji u Incheonu, posjet je obuhvatio razgovore s predstavnicima korejskih institucija i vodećih kompanija o energetici, brodogradnji, naprednim tehnologijama i pristupu hrvatskih izvoznika korejskom tržištu, istaknuto je u priopćenju.

Razmotrene mogućnosti suradnje u nuklearnoj energetici

Šušnjar je na konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) predstavio hrvatski pristup razvoju nuklearne energije kao dijela dugoročne sigurnosti opskrbe i konkurentnosti gospodarstva. Hrvatska se, kako se navodi, pritom oslanja na više od četiri desetljeća iskustva kroz suvlasništvo Nuklearne elektrane Krško. U razmatranju budućih nuklearnih kapaciteta, naglasak je na sigurnosti, tehnološkoj dokazanosti i gospodarskoj opravdanosti, uz razvoj obnovljivih izvora energije i jačanje elektroenergetske mreže.

Mogućnosti suradnje u nuklearnoj energiji bile su tema razgovora s prvim doministrom znanosti i informacijsko-komunikacijskih tehnologija Koo Hyuk-chaeom te predstavnicima Korejskog instituta za istraživanje atomske energije (KAERI) i kompanije Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Hrvatski interes obuhvaća razmjenu stručnih znanja, obrazovanje i osposobljavanje te mogućnosti uključivanja domaćih istraživačkih institucija i poduzeća u međunarodne projekte.

U razgovoru s korejskim doministrom nadležnim za energetiku Lee Ho-hyeonom razmotrene su mogućnosti suradnje u nuklearnoj energiji, energetskoj sigurnosti, razvoju infrastrukture i energetskoj tranziciji. Predstavljena je uloga Hrvatske u opskrbi srednje i jugoistočne Europe energentima, osobito kroz LNG terminal na Krku, kapaciteta 6,1 milijardu prostornih metara godišnje, plinsku infrastrukturu i sustav JANAF-a, stoji u priopćenju.

S predstavnicima kompanije SK Innovation E&S razgovaralo se o mogućnostima poslovne suradnje u LNG-u i povezanoj infrastrukturi, obnovljivim izvorima, skladištenju energije, vodikovim tehnologijama te hvatanju i skladištenju ugljikova dioksida. Naglasak je bio na prepoznavanju komercijalno održivih projekata i povezivanju s hrvatskim energetskim poduzećima.

Važan dio posjeta posvećen je poslovnim prilikama za hrvatsku industriju. U Globalnom centru za istraživanje i razvoj kompanije HD Hyundai Heavy Industries u Seongnamu Šušnjar je podržao suradnju s hrvatskim brodogradilištima Uljanik, 3. maj i Iskra te predstavio druge hrvatske kompanije čija znanja i proizvodi mogu nadopuniti poslovanje korejskog partnera.

Razgovaralo se i o mogućnostima zajedničkih brodograđevnih projekata, prijenosu tehnologije i uključivanju domaćih proizvođača opreme, inženjerskih i tehnoloških tvrtki u međunarodne lance dobave, a poseban naglasak bio je na naprednim pomorskim tehnologijama i pogonskim sustavima te mogućnostima suradnje u energetici, uključujući male modularne reaktore.

Razgovori o povezivanju obrambene industrije

Iz Ministarstva su naveli i da se na sastanku s predstavnicima kompanije LIG Defense&Aerospace razgovaralo o povezivanju hrvatske i korejske obrambene industrije te jačanju tehnološke suradnje. Kompanija već surađuje s hrvatskim tvrtkama, a razgovori su obuhvatili mogućnosti proširenja te suradnje. U njezinu poslovnom i tehnološkom okruženju prepoznate su hrvatske tvrtke DOK-ING, ORQA, Končar i OIV, dok su Ericsson Nikola Tesla i FRIPOL predstavljeni kao dodatni potencijalni partneri s komplementarnim djelatnostima.

Istaknute su sposobnosti hrvatskih tvrtki u razvoju naprednih tehnoloških rješenja, uključujući besposadne kopnene sustave i modularne granate. Ta znanja otvaraju prostor za zajedničke razvojne i proizvodne projekte, jačanje proizvodnje u Hrvatskoj i nove izvozne prilike.

S predsjednicom Korejskog udruženja uvoznika (KOIMA) Youn Young-mi razmotrene su mogućnosti povezivanja hrvatskih izvoznika s korejskim kupcima i distributerima. Prostor za rast prepoznat je u industrijskoj i električnoj opremi, strojarstvu, prehrambenim, farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), hrvatski robni izvoz u Republiku Koreju u prvom polugodištu 2026. iznosio je 9,7 milijuna američkih dolara, što je 39,8 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

"Pouzdana opskrba energijom i predvidivi troškovi važni su za svako hrvatsko poduzeće. Zato uz razvoj energetskih kapaciteta želimo jačati i domaća znanja, proizvodnju i izvoz. U suradnji s korejskim partnerima tražimo prilike u kojima hrvatske tvrtke mogu sudjelovati svojim proizvodima, inženjerskim rješenjima i tehnologijama. Cilj su održiva poslovna partnerstva koja donose veću dodanu vrijednost hrvatskom gospodarstvu“, poručio je Šušnjar.

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ante šušnjar hrvatsko gospodarstvo južna koreja vijesti iz hrvatske

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