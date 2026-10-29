Iz Ministarstva su naveli i da se na sastanku s predstavnicima kompanije LIG Defense&Aerospace razgovaralo o povezivanju hrvatske i korejske obrambene industrije te jačanju tehnološke suradnje. Kompanija već surađuje s hrvatskim tvrtkama, a razgovori su obuhvatili mogućnosti proširenja te suradnje. U njezinu poslovnom i tehnološkom okruženju prepoznate su hrvatske tvrtke DOK-ING, ORQA, Končar i OIV, dok su Ericsson Nikola Tesla i FRIPOL predstavljeni kao dodatni potencijalni partneri s komplementarnim djelatnostima.