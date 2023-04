“Banožić je u mandatu rješavao samo povećanje svog stambenog prostora”

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Ministru Banožiću odobren je subvencionirani kredit od 100.000 eura koji podiže za izgradnju nove kuće u Vinkovcima.

Nakon objave ove vijesti, ne prestaju pristizati reakcije.

Plenković o Banožiću: Nije me konzultirao kad je tražio kredit, neka on pojasni

“Što to govori o kriterijima APN-a?! Koga država subvencionira? One koji su kreditno sposobni, a ne one koji nisu i koji su u najtežem položaju”, pita zastupnica Možemo Sandra Benčić.

“Mi financiramo ministra za kupnju treće nekretnine – druge u vlasništvu, treće u korištenju!”, dodaje. “Čak i ako su kriteriji takvi, kako je normalno da se ministar na tako nešto odluči. To je, smatram, pitanje osobne i političke odgovornosti”, kazala je u Saboru u izjavi medijima.

Mostov Nikola Grmoja kaže da je APN doprinijeo rastu cijena nekretnina. A o konkretnom slučaju kaže:

“Kad gledamo što je Banožić napravio kao ministar, možemo reći da je u mandatu rješavao samo povećanje svog stambenog prostora”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Poznati matematičar Toni Milun otkrio zašto nikad ne igra igre na sreću Smiju li kupci uzeti i koristiti prazne kartonske kutije u trgovinama? Povlače se dva poznata lijeka: Provjerite imate li ih kod kuće