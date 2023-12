Tomašević: Nikad nisam rekao da sam protiv spalionice

Podijeli :

Pixsell/Željko Hladika

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da nikada nije rekao da je protiv spalionice te da je s ovim postrojenjem u prvoj fazi dovoljno da se zatvori Jakuševec.

“Ne, ja nisam rekao da sam skroz protiv spalionice. S ovim postrojenjem u prvoj fazi je dovoljno da se zatvori Jakuševec. A nakon toga, opcija je raditi dodatno postrojenje”, kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za novinare.

Ključno pitanje, kaže, nije tehnologija, već lokacija.

Kako ćemo prezentirati u javnosti studiju ako je lokacija sporna, upitao je, a treba je odobriti ministarstvo. Dodao je i da je važno pitanje i to da li ćemo primati otpad iz Zagrebačke županije ili nećemo.

Tomašević uvjerava da je Resnik najbolja lokacija, a i kada bi išli mijenjati lokaciju izgubili bi još dvije godine.

Kao neprihvatljive je odbacio tvrdnje predsjednika zagrebačkog HDZ-a Mislava Hermana da se ima vremena ponuditi alternativnu lokaciju.

“U kojem to crtiću živi predsjednik gradskog HDZ-a da na pitanje, ako to nije Resnik za kojeg je glasao, on kaže ima još vremena”, kaže Tomašević.

“Zato tražimo odgovore iz Vlade da li je Resnik prihvatljiva lokacija ili nije. To je ključno pitanje. Ako to pitanje ne riješimo, šta mi imamo razgovarat o tehnologiji”, istaknuo je.

Govoreći o novoj studiji za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku istaknuo je da je prethodna studija koju je naručila prošla vlast došla s rješenjem koje nije bilo prihvatljivo za financiranje iz EU fondova.

Novu studiju izradio je Ekonerg kojeg su, kaže, izabrali zato što ta tvrtka radi i druge studije za centre gospodarenja okolišem Hrvatske i imaju najviše iskustva.

