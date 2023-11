Tomašević rekao do kada će se sanirati odron na Jakuševcu

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će se dio odlagališta otpada Jakuševec koji se početkom studenoga urušio, sanirati do kraja godine, a poručio je i kako s nadležnima rade da do takvih događaja više ne dođe.

“Planiramo sanaciju izvršiti do kraja godine, radimo s nadležnim institucijama da utvrdimo što se dogodilo, da se to više ne ponovi i da se sanira do kraja godine”, rekao je Tomašević na konferenciji za medije.

Odron na odlagalištu otpada Jakuševec dogodio se 11. studenoga, a prema informacijama Grada Zagreba, nije predstavljao opasnost za građane jer u razdoblju od tada do 15. studenoga, nisu zabilježene povećane količine opasnih plinova.

Tomašević je rekao i da je inspekcijski nalaz, koji bi trebao utvrditi zašto je došlo do odrona, gotov, no nije o njemu detaljnije govorio.

“Jest, mislim da ga još uvijek utvrđujemo, radi se još neka analiza tog izvješća. Možemo vam dati više informacija kasnije, nemam sve detalje”, istaknuo je Tomašević.

FOTO, VIDEO / Golemo klizište otvorilo se na zagrebačkom Jakuševcu, oglasio se i Grad

Gradonačelnik se osvrnuo i na slučaj sudskog spora između Grada Zagreba i vlasnika parcela na Gračanima.

Gradski zastupnik Renato Petek (SDP) ranije je, naime, upozorio na problem vlasnika tih zemljišta, ustvrdivši kako je upitno zašto Grad Zagreb i dalje vodi spor s vlasnicima zemljišta koje više nije potrebno za izgradnju žičare, pogotovo što je sva infrastruktura koja je bila planirana, i izgrađena.

Tomašević je istaknuo da je trenutno u tijeku spor oko visine naknade s vlasnicima od kojih je zemljište izvlašteno. Poručio je da već izgrađeno parkiralište i cesta dijelom ulaze u dvije sporne parcele, koje su ranije izvlaštene od vlasnika, i na koje se kao vlasnik, upisao Grad Zagreb.

Samo zemljište upisano je u Generalni urbanistički plan kao zemljište za infrastrukturu, istaknuo je Tomašević.

Raspisan urbanistički natječaj za trajno uređenje Stare Vlaške ulice

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet izvijestio je kako je u utorak raspisan urbanističko-arhitektonski natječaj za trajno preuređenje Stare Vlaške u pješačku zonu. Ranije je ta ulica zatvorena za promet, te je privremeno preuređena kao pješačka zona.

“Prema natječaju ćemo dobiti projekt koji će obuhvaćati novo popločenje, urbanu opremu i rasvjetu, trajnu sadnju. Na osnovu tog rješenja, tijekom 2024. izrađivati ćemo projektnu dokumentaciju koja će služiti kao osnova za izbor izvođača”, rekao je Korlaet.

Istaknuo je da je natječaj prvi korak prema tome da se trajno preobraze “novoosvojene” pješačke zone u središtu grada . Najavio je da će se u tom smjeru nastaviti s još dvije pješačke zone, u maloj Martićevoj te u Masarykovoj ulici.

Čistoća Zagrepčanima masovno šalje opomene pred ovrhu: “Ništa mi nije jasno!”

Obnovljena zgrada Odjela psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče

Tomašević je u utorak obišao obnovljenu zgradu Odjela psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče, koja je ujedno obilježila 144. godišnjicu osnutka. Riječ je o tri tisuće kvadrata bruto izgrađene površine, troškovi rekonstrukcije i nadogradnje bili su 6,4 milijuna eura s PDV-om, a sami radovi završeni su sedam godina nakon što je započelo projektiranje.

“Dobili smo sjajne, funkcionalne prostore unutar kojih ćemo moći pružati najsuvremenije terapijske i dijagnostičke svrhe i skrbiti o osobama starije životne dobi”, istaknula je ravnateljica klinike Petrana Brečić.

Tomašević je poručio kako se novim prostorima povećavaju ukupni kapaciteti za palijativnu skrb kojih nedostaje.

“Upravo u ovim prostorima, osobama starije životne dobi omogućit ćemo da se liječe na potpuno adekvatan način. Ovom zgradom, dobili smo uljuđene prostore za palijativne pacijente i njihovu rodbinu”, istaknula je ravnateljica Brečić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Za ovu kovanicu od 2 eura vlasnik traži 99.000 eura Drevni napitak koji snižava krvni tlak i jača imunitet, a pravi se za 10 minuta