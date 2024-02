Turudić: Još sam kandidat za šefa DORH-a, a za Rimac nisam lagao

Podijeli :

Ivan Turudić kazao je u Dnevniku Nove TV kako je još uvijek kandidat za glavnog državnog odvjetnika te kako nije razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem.

“Još uvijek sam kandidat za šefa DORH-a. Nisam ga zvao. Nije mi navika zvati premijera, a pogotovo nedjeljom”, istaknuo je za Dnevnik Nove TV.

Oglasio se i predsjednik Vrhovnog suda o porukama Turudića i Rimac

Vezano uz odnos s Josipom Rimac, Turudić je kazao: “Nisam lagao, prvo želim reći da kad sam govorio da nisam posebno dobar s njom to se odnosilo na 2015. godinu kad su me novinari ili netko snimio u jednom lokalu u centru Zagreba. Od 2015. do 2024 je prošlo devet godina i mi smo u međuvremenu postali dobri poznanici i znali bi se dopisivati, što je očigledno i znali bi popiti kavu. Naše poznanstvo se na to svodilo.”

“Zdravka Mamića nikada nisam poricao, to sam stotinu puta rekao”, dodao je.

“Josipa Rimac ima jedan vrlo osebujan izričaj, ona se na specifičan način obraća ljudima, meni se obraćala s radosti. To je njezin izbor, ali to su naše privatne poruke, mislim to su poruke između mene i Josipe Rimac. Neke poruke su autentične, a nekih se ne sjećam. Rimac me tražila informacije iz nekih predmeta, ali nisam joj pomogao. Moram napomenuti da Josipa Rimac još nije osuđena za ništa što joj se stavlja na teret”, rekao je.

Naveo je da se sjeća da ga je Rimac tražila da se nađu na sudu, prenosi Dnevnik.hr.

“Umoran sam, ali neću odustati. To bi značilo da priznajem krivnju. Nisam lažljivac”, rekao je Turudić.

