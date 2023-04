Turudić priznao da je primio Josipu Rimac, komentirao i poznanstvo s Mamićem

Podijeli :

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić govorio je tijekom gostovanja na HRT-u o svom odnosu sa Zdravkom Mamićem, nekad najmoćnijim čovjekom hrvatskog nogometa, a sada bjeguncem koji je zaštitu od hrvatskog pravosuđa našao u susjednoj Bosni i Hercegovini.

“Zdravka Mamića u Hrvatskoj nema već 5 godina, a poslije tih godina nisam se družio s njim. Čovjek kad se s nekim upoznaje, ne zna što će s njim biti za 10 godina”, rekao je.

Turudić naglašava i kako nikada nije bio član HDZ-a, ali kod nas se HDZ često povezuje s oslobodilačkim ratom i stvaranjem hrvatske države pa ako je to, kako kaže veza, onda je to veza koja je bila snažna devedesetih godina. “Bio sam 7 godina sudac prije nego što sam došao za pomoćnika ministra pravosuđa i bio sam predsjednik Općinskog suda u Virovitici. Imao sam sve reference za pomoćnika ministra pravosuđa”, istaknuo je.

Na pitanje je li mu Đuro Dečak pomogao da bude pomoćnik ministra pravosuđa, Turudić je rekao kako je netko morao. “Mjesto pomoćnika ministra je politička funkcija, pokojni general Dečak je bio važna i politički utjecajna osoba u Hrvatskoj”, istaknuo je.

O slučaju Rimac

“Josipa Rimac me zamolila i ja sam je primio na 5 minuta. I to je bilo uredno registrirano na porti. Rimac kao i svaki drugi građanin”, rekao je Turudić i dodao kako se ne sjeća što je tražila, ali bilo je požurenje nekog predmeta te joj je rekao kako joj ne može pomoći.

Kako kaže, to mu je jedini doticaj s Rimac u sudu.

O smjeni šefice USKOK-a

Oporba optužuje premijera da je smijenio šeficu USKOK-a jer ga se spominje u predmetu Josipe Rimac.

“Pratio sam odlazak Vanje Marušić koja je izuzetno kvalitetna i stručna tužiteljica. Ima tu nekih stvari na koje nismo saznali odgovore. Vanja Marušić je rekla da je otišla iz osobnih razloga, a Zlata Hrvoj-Šipek je rekla da otišla zbog nekog incidenta koji je napravio njezin vozač. Već tu je došlo do neke diskrepancije”, naglasio je Turudić.

O pozdravu “Za dom spremni”

Na pitanje je li pozdrav “Za dom spremni” kriminaliziran, Turudić je rekao kako je to prekršaj protiv javnog reda i mira te kako je zaštićeni objekt u tim mjerama društvena disciplina. “To nisu nadnaravne ideološke vrijednosti, nego obična društvena disciplina”, rekao je.

Kaže kako je “Za dom spremni” prekršaj u određenom kontekstu.

O Milanoviću

Turudić naglašava kako je predsjedniku Zoranu Milanoviću propao dan ako nije nekoga izvrijeđao.

“Meni je neprihvatljivo kada ga opravdavaju ljudi kako je on takav karakter. Ne, to je njegov jedini sadržaj. Osim blaćenja ljudi, on nema nikakav drugi sadržaj”, istaknuo je.

Dodaje kako se Milanović okomio na njega 2014. stoga što se predstavljao kao visoki izvor iz Vlade, a vremenom je rekao kako se državni udar izvršio „pištoljem na vodu”.

“On ima zaj kompleks što nije bio sudionik Domovinskog rata i on se na sve moguće načine želi pokazati kao najbolji, ali nije bio sudionik Domovinskog rata. To se iscrtava iz svake njegove rečenice”, rekao je Turudić.

O stanju u pravosuđu

Turudić je rekao kako je stanje u pravosuđu loše.

“Godišnje primamo 1,3 milijuna predmeta, a ima 1600 sudaca. Mi imamo neke sudove koji su nepotrebni. Dragi Bog zna zašto imamo dva prekršajna suda u RH”, naglasio je.

Na pitanje kolika je njegova plaća, rekao je kako je to oko dvije tisuće sedamsto eura.

Ministarstvo uprave predlaže povećanje plaće sucima u prvom stupnju 26 posto. Turudić smatra da je to u redu stoga što bi sudac prvog stupnja krenuo s plaćom od 16 i pol tisuća kuna.

O Ivi Sanaderu

Smatra kako je bivši premijer Ivo Sanader – žrtva.

“Pravosudno je osuđen, ali istodobno je žrtva stoga što je čovjek proveo 10 godina u pritvoru, a maksimalni pritvor je dvije, tri godine”, naglasio je Turudić. Pored toga što je osuđenik, on je i žrtva sporog hrvatskog pravosuđa, istaknuo je Turudić u razgovoru za HRT.

