Milanović: Mojim suradnicima nije pao na pamet APN-ov kredit

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

U Međimurskoj županiji, koja slavi 30. obljetnicu osnutka, cijeli ovaj mjesec održavaju se razne manifestacije. Među njima je i središnja proslava 20 godina djelovanja povijesne postrojbe Zrinske garde, kojoj je prisustvovao i predsjednik Republike Zoran Milanović. Nakon svečane sjednice predsjednik je komentirao aktualne teme.

Na pitanje o slučaju iz bolnice Sveti Duh, rekao je kako ne zna o čemu se radi te da zato ne može ni komentirati.

“Vidjeli smo fotografiju mrtvih ljudskih tijela, i ništa više ne znamo. Koliko je to staro, možda tri godine”, rekao je Milanović, prenosi HRT.

APN kredit i Banožić

Na upit što misli o državnim dužnosnicima koji koriste povlastice namijenjene građanima, poput APN kredita, rekao je kako je to moralni šrot koji ovu zemlju dovodi do stanja hrđanja.

“Treba biti mustra da ti to padne na pamet. Čuo sam za te kredite, prišlo mi je nekoliko mojih suradnika koji su dužnosnici i rekli da bi se i oni javili, ali nikome nije palo na pamet iz kruga mojih suradnika jer znaju da bi ih izbacio van”, rekao je predsjednik Milanović.

“Postoji jedna politička organizacija koja smatra da je to sve njihovo i da su na trenutak nedodirljivo plemstvo, a u drugom da su mali skromni građani koji se trebaju boriti za svoju zraku sunca. A priča da smo svi isti – nismo. Država mu je (Banožiću) omogućila sve u životu. On i supruga su županijski politički paraziti, cijela familija, cijela zadruga to sisa. Ukoliko je to digao da bi nadoknadio državi štetu koju je kriminalnim radnja napravio, o čemu govorim potpuno otvoreno jer su dokazi tu, manipulacijama sa najmom onog poslovnog prostora. To nije dovoljno jer šteta je 400.000 eura, morat će još, a tu je i kaznena odgovornost”, istaknuo je.

Porezna reforma

Poreze smo počeli smanjivati sistematski u moje vrijeme i nismo napravili poreznu reformu i ovo nije porezna reforma. Ovo je rezanje marginalnih stopa. Porezna reforma bi bila kada bi uveli linearnu jednaku stopu poreza za sve. Američka izmišljotina, ultraliberalna koja se ne primjenjuje u Americi već u Estoniji, Rumunjskoj i Rusiji i onda je stopa poreza 13 posto, ali za sve. Ovo su samo daljnje korekcije, rekao je predsjednik dodavši da on pozdravlja ovaj potez sve dok država ima novca da se financira.

“Nemojmo miješati nešto što je korekcija s nečim tako dubokim i zahvatnim kao što bi bila reforma, koja nama ne treba. Ne treba nam ni reforma lokalne i regionalne samouprave. Nisam za to. Ovo je OK kako sada funkcionira”, dodao je.

Odluka Christiana Schmidta – deblokada izbora nove vlade

“Taktički gledano u smislu stanja jednog voda u okviru šire postrojbe, dobra je taj trentuak, ali već sutra cijelu brigadu može koštati glave, može se primjeniti protiv Hrvatska u sljedećem izbornom ciklus i zato nije dobra. I slavlje visokog predstavnika u izbornoj noći, koja je iziritirala svakoga, je krivi potez”, rekao je predsjednik o situaciji u susjednoj BiH.

Novi zagrebački nadbiskup

Osvrnuo se i na monsinjora Dražena Kutlešu koji je preuzeo službu zagrebačkog nadbiskupa. “Čestitao sam mu i mislim da se u javnom prostoru do sada ponašao i djelovao vrlo odmjereno i korisno za Hrvatsku.”

Na pitanje kakve promjene očekuje, rekao je kako ne očekuje nikakve jer je crkva konzervativna organizacija. “Prenagle promjene crkvu mogu koštati opstanka”, istaknuo je Milanović.

