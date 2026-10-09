Tvrtka pod istragom sanira otpad? Ministrica: Nismo još potpisali ugovor, a vjerujemo i u presumpciju nevinosti

"Dobro, ponovit ću nešto što će zvučati stereotipno, ali je istinito. Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka, no bit ću oprezna i ponoviti da ćemo provjeriti kako nove okolnosti utječu. Ovo su ozbiljne sumnje koje nas brinu i moraju imati utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, ali nećemo odustati od sanacije i naknade štete. No, vjerujemo i u princip presumpcije nevinosti", naglasila je Vučković.