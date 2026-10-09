"GOSPIĆ NE MOŽE ČEKATI"
Tvrtka pod istragom sanira otpad? Ministrica: Nismo još potpisali ugovor, a vjerujemo i u presumpciju nevinosti
Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković otkrila je, nakon sjednice Vlade, da ugovor o sanaciji otpada u Gospiću s tvrtkom Cezar Petra Pripuza, koja predvodi konzorcij kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja otpada, još nije potpisan.
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Ministrica Marija Vučković izjavila je da će "još vidjeti utječu li proširenje istrage i nova događanja na postupak javne nabave i daljnji tijek ugovaranja".
Na pitanje novinara kako će izgledati to da otpad saniraju oni koji su problem s tim otpadom stvorili, ministrica je odgovorila da im je "svima jasno da nam je cilj što prije sanirati otpad u Gospiću" te da nikad nisu odustali od naknade štete i utvrđivanja onečišćavača".
"Imamo posebnu odgovornost, provodimo zakoniti postupak javne nabave. Vidjet ćemo utječu li nove okolnosti na formalno-pravni tijek. Naći ćemo načina da se provede postupak javne nabave i da se ne odgađa sanacija. To su dva odvojena postupka: jedan je kazneno-pravna istraga i utvrđivanje odgovornosti, a drugo postupak sanacije. Naći ćemo načina za zaštitu interesa RH", rekla je Vučković.
"Vjerujemo i u princip presumpcije nevinosti"
Novinari su inzistirali da je vlast tvrtki koja je sudjelovala u ilegalnom odlaganju otpada na javnom natječaju dodijelila sanaciju tog istog otpada.
"Dobro, ponovit ću nešto što će zvučati stereotipno, ali je istinito. Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka, no bit ću oprezna i ponoviti da ćemo provjeriti kako nove okolnosti utječu. Ovo su ozbiljne sumnje koje nas brinu i moraju imati utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, ali nećemo odustati od sanacije i naknade štete. No, vjerujemo i u princip presumpcije nevinosti", naglasila je Vučković.
Dodala je da će razmotiri poništenje natječaja, "ako postoje zakonski razlozi".
"Sanirat ćemo taj otpad u roku koji smo predvidjeli. Provodimo sanaciju kroz postupke javnih nabava, a neke i kroz interventne mjere. Alternative postoje kad su nužne, sanacija se neće odgađati", rekla je ministrica.
"Provjerit ćemo kako nove okolnosti utječu na postupak sanacije"
Kad ćete odlučiti hoćete li s tvrtkom Cezar pod istragom potpisati ugovor o sanaciji otpada u Gospiću, pitali su novinari.
"Još ćemo provjeriti kako ove okolnosti utječu na postupak sanacije i završetak procesa nabave. Vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog otpada u Gospiću bude izvršena u rokovima", zaključila je Vučković.
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