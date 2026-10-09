CEZAR U RALJAMA USKOKA
Pripuzova tvrtka pod istragom, a od države dobila milijune za sanaciju otpada
Tvrtka Cezar, najveća članica CIOS grupe poduzetnika Petra Pripuza, predvodi konzorcij kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja otpada iz Gospića. Istodobno je upravo ta tvrtka obuhvaćena najnovijim proširenjem USKOK-ove istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju.
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Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je konzorcij predvođen Cezarom Petra Pripuza za uklanjanje oko 4500 tona otpada iz kruga bivšeg gospićkog PPK Velebita. Vrijednost ponude iznosi 8,77 milijuna eura bez PDV-a, odnosno gotovo 11 milijuna eura s PDV-om.
Posao gotovo dvostruko skuplji od procijenjenog
Uz Cezar, u konzorciju sudjeluju C.I.A.K., Saubermacher-TS, Kemis-Termoclean i Kemokop, a rok za završetak radova je 15 mjeseci.
Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Tabak grupa ponudila je 3,6 milijuna eura, no Fond je njezinu ponudu odbacio kao nepravilnu. Nakon toga osigurana su dodatna sredstva te je posao dodijeljen konzorciju predvođenom Cezarom, čija je ponuda iznosila 8,77 milijuna eura, piše Index.
Riječ je tek o dijelu sanacije odlagališta na kojem se nalazi oko 45.000 tona otpada. Od toga je približno 33.000 tona zakopano, a za njegovo uklanjanje država priprema zaseban postupak. Jedna od ranije razmatranih mogućnosti sanacije procijenjena je na oko 40 milijuna eura.
Cezar se već spominjao u istrazi
Cezar je i ranije bio povezan s istragom zbog poslovne suradnje s tvrtkom Tipos Resurs, u vlasništvu Josipa i Monike Šincek.
Krajem 2023. sklopljen je ugovor prema kojem je Tipos Resurs preuzimao otpadnu plastiku i gumu iz Cezarova pogona u Sisku, dok je Cezar organizirao i plaćao prijevoz.
Istražitelji sumnjaju da je dio tog otpada, umjesto na lokacije navedene u dokumentaciji, završio u bivšem kamenolomu u Benkovačkom Selu, na zemljištu poznatog zlatara Paške Dodića.
Ondje su vještaci pronašli najmanje 6427 tona otpada, a prema dosadašnjim nalazima istrage većina je stigla upravo iz Cezarova pogona u Sisku.
Uhićeni Dodić i član uprave Cezara
USKOK je u petak proširio istragu o nezakonitom odlaganju otpada. Među uhićenima su, prema informacijama Indexa, Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave Cezara.
Index neslužbeno doznaje i da je istragom obuhvaćen Cezar kao pravna osoba.
Istražitelji sumnjaju na teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.
Tako se tvrtka koja je, prema neslužbenim informacijama, sada pod istragom zbog povezanosti s nezakonitim odlaganjem otpada istodobno nalazi na čelu konzorcija kojem je država dodijelila milijunski posao uklanjanja dijela tog otpada iz Gospića.
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