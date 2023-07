Štern: “Ne moraju šef HEP-a i ministar piti gemište, ali moraju surađivati”

Podijeli :

Energetski stručnjak Davor Štern gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao aferu s HEP-ovim prodavanjem plina ispod cijene.

Štern kaže da možda HEP nije izgubio, ali netko je izgubio ako se nešto kupuje po 47 eura, a prodaje po 1 cent. “U cijeloj Europi je došlo do viška plina. Ruski plin i dalje stiže unatoč sankcijama. Imamo tu i LNG koji se kupovao. U tim uvjetima nema skladišnih kapaciteta jer su svi nabavljali plin po jeftinim cijenama. Ukrajina ima velika skladišta, ali banke ne daju garanciju za plin koji je u ratnoj zemlji. Najjednostavnije je pitati Inu zašto nije smanjila proizvodnju plina”, rekao je.

“Ne možete pustiti da voda teče i prelijeva se ako su posude pune. Netko je trebao u Ini, a to je Ministarstvo gospodarstva i ljudi koji sjede u Upravi Ine s hrvatske strane, dogovoriti smanjenje plina jer ga se nema gdje skladištiti, a ne da je sada netko na gubitku”, dodao je.

Tvrdi da je poslovna tajna tko je kupio po nekoj cijeni sve dok ne dođe do istrage kada se otvaraju poslovne knjige. “Ne može jedna država ovisiti o tome vole li se predsjednik HEP-a i ministar gospodarstva. I u uređenoj državi se takvo nešto ne može događati. Ne moraju šef HEP-a i ministar piti gemište, ali moraju surađivati”, napomenuo je Štern.

Smatra da bi se trebala provesti istragu, ali ne da bi se proganjali ljudi nego da se to ne ponovi. “Nama se stalno nešto dogodit, dogodio se Škugor, sada ovo…” podsjetio je.

Nikola Grmoja: Prvo plinarsko društvo kupilo oko 60% HEP-ovog plina

“Mjere Vlade su bile dobre kada su cijene bile na vrhuncu, ali trebalo se planirati i što će biti dalje”, rekao je.

“Mi trošimo rudno blago, proizvodili smo nepotreban plin u uvjetima niske cijene. Tko je odgovoran? Uprava je odgovorna, ali netko je u državi trebao reagirati i reći dečki dajte smanjite proizvodniju”, tvrdi.

“Tu dolazimo opet do pitanje Ine, a to je totalno neuređeno. Ina radi to što radi, a ministarstvo ništa ne reagira. netko mora upozoriti ministra što se događa”, dodao je Štern.

Što se HEP-a tiče, kaže da su ovi sada gubici opravdani gubici jer je bila regulirana cijena plina i struje. “Nadam se da će HEP uz pomoć Vlade snaći snage za stabilizaciju. No bojim se da negdje iza toga stoji i mogućnost za privatizaciju HEP-a. To bi bilo nešto najgore što se Hrvatskoj može dogoditi, no možda i iz Europe to netko gura jer to se svi rade”, rekao je.

“I sada se vidjelo da je Europa kada je trebala reagirati na cijenu plina nije reagirala. Ministarstvo gospodarstva se poziva na to da je rečeno da je Europa rekla da je rečeno da naprave ovako ili onako. Ipak smo mi suverena država i moramo znati što činimo”, dodao je.

Štern potvrđuje da je Ina ovdje zaradila i novac će se dijeliti po principu vlasništva. “Netko je u Ini sigurno postavio pitanje proizvodnje, a je li to izašlo iz Ine ne znamo”, zaključio je.

