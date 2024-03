U DIP stigla prva kandidatura za izbore

Podijeli :

Državno izborno povjerenstvo (DIP) u ponedjeljak je zaprimilo prvu kandidaturu za parlamentarne izbore, predložila ju je Nacionalna koordinacija Bošnjaka u Hrvatskoj – Bošnjaci zajedno!, a kandidat je Armin Hodžić.

Kandidatura je to za 12., ‘manjinsku’ jedinicu u kojeg zajedničkog zastupnika biraju pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine.

Hodžićevo ime nije nepoznato pratiteljima izbora, kao kandidat grupe birača nastupio je i na saborskim izborima 2020. godine, no u konkurenciji sedam kandidata za zastupnicu pet manjina izabrana je Ermina Lekaj Prljaskaj iza koje je stajala Unija Albanaca u Hrvatskoj.

U 12. izbornoj jedinici, koju čini cijela Hrvatska, pripadnici nacionalnih manjima biraju osam zastupnika: tri srpska, po jednog talijanska i mađarska, jednog zajedničkog češka i slovačka, jednog pet ranije spomenutih manjina, a jednog 12 manjina( austrijska, bugarska, njemačka, poljska, romska, rumunjska, rusinska, ruska, turska, ukrajinska, vlaška i židovska).

Od subote, 16. ožujka teče rok od 14 dana u kojemu se mogu podnositi kandidature za izbore koji će se u Hrvatskoj održati u srijedu, 17. travnja, a u inozemstvu 16. i 17. travnja.

Kandidature DIP-u moraju prispjeti najkasnije do ponoći 29. ožujka (Veliki petak), nakon čega teče rok od 48 sati unutar kojega DIP treba objaviti zbirnu listu pravovaljanih listi i kandidatura, a kada to učini kreće službena izborna promidžba. To će se dogoditi, ili na Veliku subotu, ili na sam Uskrs.

Izborne liste i kandidature ovaj će se tjedan, od 18. do 22. ožujka, zaprimati u zgradi DIP-a u Visokoj 15 od 9 do 15 sati.

Kad će se zaprimati od 23. do 29. ožujka, DIP će pravodobno izvijestiti.

