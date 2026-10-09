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U nedjelju velike blokade u Zagrebu: Evo koje se ulice zatvaraju i kako će voziti tramvaji
Zbog održavanja 34. Zagrebačkog maratona u nedjelju, 11. listopada, u glavnom gradu doći će do velikih promjena u cestovnom prometu i javnom prijevozu. Brojne ulice bit će zatvorene, tramvaji će voziti izmijenjenim trasama, a neke linije privremeno neće prometovati.
Posebna regulacija prometa trajat će od 7:30 do 15 sati, a iz ZET-a upozoravaju putnike da prije polaska provjere izmjene na svojim linijama.
Tramvaji mijenjaju trase, linija 13 neće voziti
Tijekom održavanja maratona gotovo sve tramvajske linije prometovat će izmijenjenim trasama. Iznimka su linije 9 i 15, koje će voziti redovito, dok linija 13 neće prometovati do završetka maratona.
Izmijenjene trase tramvajskih linija bit će sljedeće:
- Linija 2: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Držićeva – Savišće
- Linija 4: Savski most – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Borongaj
- Linija 5: Prečko – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak
- Linija 6: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Držićeva – Sopot
- Linija 7: Savski most – Zapruđe – Autobusni kolodvor – Branimirova – Trg žrtava fašizma
- Linija 11: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Borongaj
- Linija 12: Ljubljanica – Ulica grada Vukovara – Heinzelova
- Linija 14: Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Savska – Zapruđe
- Linija 17: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Borongaj
Između Dubrave i Dupca tramvaji će nastaviti prometovati, a okretat će se u spremištu Dubrava.
Uvode se tri izvanredne autobusne linije
Kako bi se putnicima olakšalo kretanje gradom tijekom maratona, ZET će uspostaviti tri izvanredne autobusne linije, piše Hana Ivković Šimićić za Večernji list.
Linija Dubrava – Borongaj prometovat će od 8 do 14:30 sati. Autobusi će iz Dubrave voziti Mandlovom, Branimirovom i Krešićevom ulicom do Borongaja, a u povratku Ulicom Divka Budaka, Branimirovom i Mandlovom. Na ovoj liniji neće se koristiti usputna stajališta.
Linija Črnomerec – Magazinska prometovat će od 8:15 do 14:30 sati. Autobusi će voziti preko Ilice, Zagrebačke ulice, Prilaza baruna Filipovića, Selske i Zagorske ulice do Magazinske. U povratku će prometovati Magazinskom, Zagorskom, Selskom i Ilicom do Črnomerca. Koristit će sva autobusna stajališta te tramvajsko stajalište Sveti duh u smjeru Črnomerca.
Treća izvanredna linija, Kaptol – Mihaljevac, vozit će od 10 do 14:30 sati, trasom Kaptol – Zvonarnička – Degenova – Medveščak – Ksaverska – Mihaljevac. Autobusi će se zaustavljati na svim usputnim stajalištima.
Izmjene i na brojnim redovnim autobusnim linijama
Maraton će utjecati i na prometovanje autobusnih linija 106, 139, 141, 146, 148, 201, 202, 203, 204, 207, 226, 227 i 228.
Putnicima se preporučuje da detaljne informacije o izmijenjenim trasama i vremenima prometovanja provjere na službenim stranicama ZET-a.
Zatvaraju se ulice u središtu Zagreba
Osim promjena u javnom prijevozu, zbog maratona će biti zatvoreni i dijelovi zagrebačkih prometnica.
Grad Zagreb izdao je suglasnost za privremenu obustavu prometa 11. listopada, od 7:30 do 15 sati.
Prema najavljenoj regulaciji, promet na Trgu bana Josipa Jelačića zatvara se od 7:30 sati, dok će od 8:30 biti obustavljen cestovni i tramvajski promet na cijeloj trasi maratona.
Start utrke predviđen je na Trgu bana Josipa Jelačića, a trasa se nastavlja Jurišićevom i Draškovićevom ulicom.
Jedan dio trase prolazi raskrižjem Draškovićeve i Vlaške, Šoštarićevom ulicom, Trgom Josipa Langa, Ribnjakom, Ulicom Medveščak, Gupčevom zvijezdom i Ksaverskom cestom do Gračanske.
Trkači se zatim istim putem vraćaju do raskrižja Draškovićeve i Vlaške, a ponovno otvaranje prometa na tom dijelu trase planirano je oko 10 sati.
Zbog opsežnih zatvaranja i preusmjeravanja vozačima se preporučuje izbjegavanje središta Zagreba tijekom održavanja maratona, a putnicima javnog prijevoza planiranje putovanja uz moguće zastoje i dulje vrijeme putovanja.
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