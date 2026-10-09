U nedjelju velike blokade u Zagrebu: Evo koje se ulice zatvaraju i kako će voziti tramvaji

Linija Dubrava – Borongaj prometovat će od 8 do 14:30 sati. Autobusi će iz Dubrave voziti Mandlovom, Branimirovom i Krešićevom ulicom do Borongaja, a u povratku Ulicom Divka Budaka, Branimirovom i Mandlovom. Na ovoj liniji neće se koristiti usputna stajališta.