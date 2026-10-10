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Velika borba u Puli

Ugašen požar na području odlagališta Metis, jedan vatrogasac lakše ozlijeđen

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Hina
|
10. lis. 2026. 08:48
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09.10.2026., Pula - Vatrogasci su uspjeli staviti pod kontrolu pozar, koji se dogodio unutar pulskog odlagalista Metis. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Požar na području odlagališta Metis u Puli koji je izbio u petak poslijepodne u potpunosti je ugašen jutros u 6.50 sati, a pripadnici pulske javne vatrogasne postrojbe će, uz djelatnike Metisa, iz predostrožnosti ostati na dežurstvu, izvijestili su u subotu ujutro iz pulske gradske uprave.

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"Građani se obavještavaju da je opasnost od dima prestala, a tijekom gašenja lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac, koji je nakon pregleda u pulskoj Općoj bolnici otpušten na kućno liječenje", naveli su iz grada Pule.

Veliki požar izbio je u petak oko 18,40 sati u reciklažnom centru Metis u Puli, a lokaliziran je oko 21.45 sati. Vatrom je bila zahvaćena veća količina miješanog otpada, među kojim su plastika i drvo. 

Gusti crni dim nadvio se tijekom večeri nad pulskom četvrti Šijana zbog čega je prometna policija u jednom trenutku zatvorila za promet dio Ulice Valica, kako bi se vatrogascima omogućilo nesmetano gašenje požara.

Vatra je zahvatila miješani otpad i to većim dijelom plastični. Na terenu je tijekom večeri bilo 25 vatrogasaca s jedanaest vozila iz pulske javne vatrogasne postrojbe te dobrovoljnih vatrogasnih društava Pula i Medulin. 

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Teme
metis odlagalište otpada požar požar u puli pula

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