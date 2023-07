“USKOK će morati prošetati od HEP-a do Markovog trga i Ministarstva”

Podijeli :

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt komentirala je u Novom danu situaciju u VSOA-i.

“Meni je ovo jedno neozbiljno ponašanje u najsloženijim vremenima od Drugog svjetskog rata. Pitanje nacionalne sigurnosti treba biti najvažnije pitanje, a oba čelnika moraju biti u funkciji toga”, govori Škare Ožbolt. Dodaje i kako sad već nastaje ozbiljna šteta. “Ne postupa se po Ustavu, ugrožena je nacionalna sigurnost, ova kriza traje već od siječnja kad je prvi put predložen kandidat pa se ništa nije događalo. Sve to… I sad smo dovedeni u cajtnot”, govori.

“Ovdje mora doći do prethodnog dogovora, kao i u svim situacijama koje Ustav traži da predsjednik i predsjednik vlade sukreiraju pitanje”, kaže ona dodajući da je pitanje za Vladu zašto ne poštuje procedure. “Vidimo da Vlada jednostrano, bez konzultacije s Predsjednikom države donosi odluke i imamo paralizu sustava.”

N1 komentar: VSOA – alibi neodgovornih državnika Bauk o raspletu u VSOA-i: “Predsjednik Vlade je reterirao”

Plenković ne želi komunicirati bez isprike. Može li isprika biti uvjet za ustavnu suradnju? “Ne može isprika biti iznad brige o nacionalnoj sigurnosti. Oni moraju surađivati ili ćemo u nekom budućem sastavu parlamenta morati mijenjati ustavne ovlasti Vlade i predsjednika Republike. Oni se moraju dogovarati o svemu”, govori Škare Ožbolt i dodaje da dogovor Medveda i Lozančića pokazuje da je ipak moguće dogovoriti se.

“Nameće se pitanje: ‘Koliko puta se može produžiti tih 30 dana i što to znači'”, pita se Škare Ožbolt govoreći o privremenom rješenje. “Mislim da oni ne mogu otići na ljetnu stanku dok se ne riješi pitanje izbora šefa VSOA-e”, govori.

“Imamo krizu vlasti”, kaže na pitanje što se događa ako se ne dogovore. Podsjeća i kako se mjesecima već ne imenuju veleposlanici te dodaje da to ostavlja lošu sliku Hrvatske.

Na pitanje tko brani ustavna načela u ovoj situaciji kaže: “Nekako bih rekla da je više ustavno principijelan predsjednik Republike, budući da je došlo do jedne vrste pokušaja nametanja svog kandidata bez prethodne konzultacije. To je samo pokazatelj da nema politčke volje za suradnjom i da je pitanje dobrobiti Hrvatske i nacionalne sigurnosti u drugom planu. A to ne može biti, ne može biti u ovoj zemlji”, kaže.

Štrajk na sudovima

Bivša ministrica pravosuđa komentirala je i štrajk sudskih službenika koji traje već više do mjesec dana. Kaže kako je u pitanju kaotična situacija koja može završiti samo na jedan način: Da Vlada popusti i prizna ljudima njihove zahtjeve. “Vlada mora popustiti i uopće nije jasno zbog čega se ovo radi. Pogledajte štrajkove u Europi, svi su završili samo na jedan način, da se udovolji onima koji traže. SAmo je jedan način da Hrvatska vlada završi ovu agoniju. Te priče da sve funkcionira su totalna laž, ništa ne funkcionira, sve stoji”, govori Škare Ožbolt. Prema njenim riječima na djelu je opći zastoj, ne mogu funkcionirati banke, građevina, građani… “Do kad Vlada misli ovakvu situaciju tolerirati”, pita se.

Štrajkaši spremni potpuno stati s radom: “Odustat ćemo i od hitnih predmeta” Glasnogovornik Udruge hrvatskih sudaca: Stanje na sudovima prilično dramatično

“Vrhovni sud je rekao da je štrajk legitiman i propisali su mjere koje treba odrađivati. Ali ako se ovo nastavi, i to će stati. Nije bio štrajk potpuni kad su štrajkali suci, nego sada, kad štrajkaju zaposlenici. Stoji cijela jedna grana vlasti. Zakonodavna i izvršna vlast, koji su dužni osigurati funkcioniranje vlasti, što rade? Ništa”, upozorava.

Škare Ožbolt kaže kako 7.200 pravosudnih službenika štrajka. “Da im povisite 400 eura, to je u pet godina manje nego što je izvučeno novca iz INA-e. Novca ima, samo je pitanje gdje taj novac curi”, govori dodajući da je to nevjerojatno.

Na pitanje kakve će posljedice ovaj štrajk ostaviti u sudstvu, bivša ministrica kaže kako su posljedice već sada ogromne. Ročišta se pomiču i za godinu dana. “Već smo godinu dana u zaostatku, bez pretjerivanja”, kažu.

USKOK U HEP-u

HEP dnevno gubi 500.000 eura? “Ovo potencijalno otvara aferu sličnu Ininoj” UŽIVO USKOK u HEP-u zbog velike afere s prodajom plina!

“Krajnje je vrijeme”, kaže bivša ministrica o informaciji da je USKOK ušao u HEP dodajući da ova situacija s plinskom aferom pokazuje – jedno neznanje. “Je li to bilo namjerno neznanje ili nesposobnost, to će se vidjeti. Ovakvi gubici koji se projiciraju bez potrebe, uz pomoć Vladinih uredbi, rekla bih da će USKOK morati prošetati od HEP-a do Markovog trga i Ministarstva gospodarstva”, govori. Dodaje kako USKOK treba utvrditi što se dogodilo, ali da je svakako u pitanju veliki problem, osobito u svjetlu nedavne Vladine odluke da sanira HEP s 900 milijuna eura. “Tko je tu lud”, pita se.

Plenković tvrdi da nema dovoljno informacija o tome što se u HEP-u događalo. Je li to moguće? “Vlada je znala, imala je pismo HEP-a, nakon toga je donijela izmjenu Uredbe. Ne treba tu nekoliko dana analize. Analize čega? Sve je išlo kroz HEP, Ministarstvo i Vladu. Sve se znalo. Mene čudi ovakav odgovor. HEP je pod nadzorom Vlade i Ministarstva gospodarstva. Svi problemi koje HEP ima… Vlada je točno znala. Kakva je to Vlada koja ne zna stanje na tržitšu? Oni su donijeli krivu odluku. Tko će snositi odgovornost za to? Hoćemo li čekati izbore”, zaključuje bivša ministrica pravosuđa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.