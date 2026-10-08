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Čepinska skupina

USKOK u novoj velikoj akciji: Na meti je poznata kriminalna skupina

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N1 Info
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08. lis. 2026. 08:12
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10:31
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Davor Javorovic / Pixsell

Uskok je jutros pokrenuo novu veliku akciju. Kako 24sata neslužbeno doznaju, na meti su pripadnici tzv. Čepinske skupine.

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Istražitelji su krenuli u pretrage. Prema neslužbenim informacijama, radi se o zamjeni zemljišta.

Kako Ivan Padžić 24sata neslužbeno doznaje na meti je više puta uhićivani Dragan Baković-Bambur, ali i njegovi suradnici.

Prema informacijama Indexa, među osobama obuhvaćenima pretragama je i Stipe Barišić zvani Moljac te načelnik Čepina Dražen Tonkovac, kao i nekoliko poduzetnika.

Barišić je otac bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Borne Barišića

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