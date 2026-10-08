Čepinska skupina
USKOK u novoj velikoj akciji: Na meti je poznata kriminalna skupina
Uskok je jutros pokrenuo novu veliku akciju. Kako 24sata neslužbeno doznaju, na meti su pripadnici tzv. Čepinske skupine.
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Istražitelji su krenuli u pretrage. Prema neslužbenim informacijama, radi se o zamjeni zemljišta.
Kako Ivan Padžić 24sata neslužbeno doznaje na meti je više puta uhićivani Dragan Baković-Bambur, ali i njegovi suradnici.
Prema informacijama Indexa, među osobama obuhvaćenima pretragama je i Stipe Barišić zvani Moljac te načelnik Čepina Dražen Tonkovac, kao i nekoliko poduzetnika.
Barišić je otac bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Borne Barišića.
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