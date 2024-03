Plenković o budućem premijeru: “To sigurno neće biti on, to vidim po ozračju u Hrvatskoj”

Podijeli :

U srijedu se sastalo Predsjedništvo HDZ-a, a po završetku se javnosti obratio premijer Andrej Plenković.

Premijer se pohvalio mjerama svoje vlade i rastom plaća u zadnjih osam godina. “Od listopada 2016. do siječnja ove godine realni rast plaća bio 30 posto i to ruši teze oporbe da je inflacija pojela plaće, to nije istina”, rekao je,

“U ovom trenutku sve službe rade na pripremama uredbi koje se odnose na koeficijente za sve zaposlene u državnim službama te će im svima porasti plaće u travnju za mjesec ožujak. Prosječni rast plaća je 32 posto”, dodao je.

Osvrnuo se i na paket mjera od pola milijarde eura za umirovljenike i sve one kojima je pomoć potrebna.

Kaže da je u stranci pozitivno ozračje i da su oni prisutni u cijeloj Hrvatskoj. “Osjećamo raspoloženje ljudi s obzirom na sve rezultate koje smo ostvarili. Danas smo dobili prijedloge županijskih organizacija za liste u svim izbornim jedinicama i mi ćemo to analizirati sljedećih dana i do kraja idućeg tjedna ćemo usuglasiti list, a to će biti u dogovoru s našim partnerima”, naveo je.

Otkrio je da će idućeg tjedna pokazati i svoj program i da su spremni za kampanju koja počinje 1. travnja.

“Nama je bitno da u prvi plan stavimo sve što smo učinili do sada, ali i ambicije za dalje, a to je dići Hrvatsku na 80 posto prosjeka EU-a, da prosječna plaća bude 1.600 eura, da nastavimo s demografskim mjerama i s brojnim ulaganjima u poljoprivredu i energetiku”, rekao je Plenković.

Komentirao je i reakciju predsjednika Zorana Milanovića da prezire upozorenje Ustavnog suda. “DIP i Ustavni sud se trebaju očitovati i na njima je da se prema svima očituju, a što se tiče budućeg predsjednika vlade, to sigurno neće bit on nego mi, to vidim po ozračju u Hrvatskoj”, naveo je.

Na izjavu Milanovića da je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kaže da to nije točno i da se on ne sjeća da je ona obilazila skupove HDZ-a. “Ja se takvih situacija apsolutno ne sjećam. Što se tiče izbornog procesa, to moraju odlučiti DIP i Ustavni sud”, dodao je.

Na pitanje koliko će novaca potrošiti na kampanju, kaže da su uvijek unutar uvjeta propisanih zakonom. “Od kada sam ja predsjednik HDZ-a financijsko poslovanje je transparentno i dobilo je uvijek bezuvjetno mišljenje državnog Ureda za reviziju i imamo snage za još jednu kampanju”, rekao je.

O eventualnom natjecanju Milanovića kao kandidata za Europski parlament, kaže da to nema nikakve veze.

Dotaknuo se i MUP-a koji je odgovorio Milanoviću slikom ministra Davora Božinovića. “Ne radimo ništa drugačije nego inače, tako je bilo u naše virjeme i bit će i ubuduće”, dodao je.

