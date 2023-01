Podijeli :

Izvor: N1

Damir Vanđelić gostovao je u N1 studiju uživo.

Novi ministar Branko Bačić kaže da se predviđa 40 posto manje papirologije i uključivanje agencije APN za gradnju kuća te ubrzanje obnove. Damir Vanđelić je to za N1 komentirao.

“Mislim da je ovakav jedan narativ vrlo brzo sklopljen i da je riječ o čistom politiziranju, ja tu ne vidim struku. Ajmo prvo razgovarati o broju zahtjeva građana, njih je oko 20.000 i svaki 20. postupak je u upravnom postupku papirnato završen. A tek kad se riješi u Ministarstvu graditeljstva ide dalje u provedbeni fond ili u Središnji državni ured. Svaka peta kuća koja se javila sa zahtjevom za uklanjanje tek je dobila dokument ministarstva da se može ići u taj zahtjev”, rekao je Vanđelić, dodavši da je procedura spora i da se ne može ubrzati ako se ne promijene zakoni.

“Treba definirati što stožer radi na Banovini. Pitanje je na koji način se troši novac i taj dio bi trebalo zaključiti. Ne postoji povjerenje u registar oštećenja građevina. Taj registar uopće nije adekvatan, baza je neprecizna, a da bi bila precizna potrebno je naručiti elaborat oštećenja za svaku kuću. Najbolji način uklanjanja zgrada je Zakon o državnoj inspekciji i to bi trebalo ići brzo. Tu nema nikakvog upravnog postupka ni Zakona o obnovi”, rekao je Vanđelić.

“Treće, što se tiče provedbe, imamo situaciju da imamo zamjenske obiteljske kuće. One su jednostavne, treba ubrzati postupak. Užasno su zakočeni, imali smo izmjene pravilnika i to mislim da treba pojednostaviti. Očito je problem birokratski, jer u Zagrebu nijedna nije ni započeta”, rekao je Vanđelić.

Smatra da i privremeni smještaj treba regulirati. “Rješenja postoje, treba ih samo hitno implementirati”, rekao je Vanđelić.

Vanđelić: Spajanje institucija je noćna mora

Smatra da spajanje institucija neće biti dovoljno da ubrza postupak. “Samo će centralizirati moć kod ministra graditeljstva koji će istovremeno donositi i provoditi odluke. Po meni, rizik koruptivnih radnji je puno veći kad sve to objedinite. To je gubitak vremena. Izgubit će se tri mjeseca da se ta tri tijela formalno spoje i funkcioniraju kao jedno. To će biti noćna mora”, rekao je Vanđelić.

Upitan zašto nakon potresa na Baniji nije i ona obuhvaćena u Fond za obnovu kojoj je bio na čelu, Vanđelić je rekao da je to trebalo napraviti, ali se propustilo.

“Ono što smo mi uspjeli uspostaviti u Fondu bio je dobar primjer, a to je da je bio transparentan i za svaku zgradu se moglo vidjeti što se točno na njoj radi. Mogli ste pogledati sve ugovore. Kad vidite podatke Središnjeg državnog ureda, vi ne znate koje su zgrade, a nitko ne vidi ugovore. Drugo, mi smo radili niz napora prevencije korupcije. Htjeli smo uvesti ISO 7001, ali očito ne postoji želja da se takav standard uvede u bilo kakvu državnu instituciju. Treća stvar su bile izmjene podzakonskih akata. Glavni razlog zašto sam otišao je što nije imalo smisla. Ništa se nije moglo napraviti bez promjene zakona”, rekao je Vanđelić.

Premijer je taj koji mora predložiti izmjene zakona. Njemu to očito ne leži, time se ne želi baviti ili to ne razumije. Premijer je direktno nadređen i ministru i šefu Središnjeg državnog ureda. Nema tu izbjegavanja političke odgovornosti. Politička odgovornost je na premijeru. Političke volje nije bilo kod Plenkovića da se promijeni zakon, rekao je Vanđelić.

“Nitko nije slušao nas koji se time bavimo. Ja se time bavim 30 godina, nitko me nije slušao”, rekao je Vanđelić.

Bačić je sigurno imati odličnu političku potporu, ali to ne vodi nikakvoj ubrzanoj obnovi. Ovo je kupovanje vremena, rekao je bivši šef Fonda, ponovivši da će spajanje institucija zahtijevati puno vremena i da će se te institucije više baviti svojim spajanjem nego obnovom.

Zakon o obnovi je propisao obnovu zgrada ispod standarda, odnosno tako da one neće biti obnovljene da budu otporne na očekivani potres. Znači, nama se može dogoditi da obnovimo zgradu, dođe jači potres i sruši i tu novu zgradu koju smo obnovili. To nije normalno, rekao je Vanđelić, dodavši da on ne podržava takvu substandardnu obnovu.

O svojoj političkoj opciji

Govorio je i o svojoj političkoj opciji.

“Svatko od nas ima ideologiju, ja imam svoju. No radi se o tome da mi sada imamo egzistencijski problem i za taj egzistencijski problem ZRIN smatra, naša je paradigma ekonomska. Imamo ljude koji su članovi nekih stranaka, nas to ne zanima. Zar nije interes hrvatskih građana dići svoju plaću 90 posto. To je moguće za 4 do 6 godina. To je realno da se Hrvatska pokrene. Osim toga što smo unutar EU-a siromašna zemlja, nas se smatra i korumpiranima i zato nemamo investicije. Ova kriza koja je pogodila Europu vodit će prema dobrom trendu, a to je ponovna industrijalizacija Europe. Imamo dobre ljude, fali nam organizacija i kvalitetni procesi unutar države”, rekao je Vanđelić.

Upitan hoće li njegova stranka biti spremna na izbore, Vanđelić je rekao da je demokracija jedna prekrasna stvar.

“Kod nas su ljudi obeshrabreni i misle da se ništa ne da promijeniti, da se promijeniti. Nisu ovi ljudi koje svaki dan gledate na televiziji naši najbolji ljudi”, rekao je Vanđelić.

Upitan zašto bi netko na izborima zaokružio njegovu opciju, Vanđelić je rekao da je to jednostavno. “Plenković ima fenomenalne karakteristike u smislu vanjske politike, ali sve ovo što se kod nas događa nema veze s vanjskom politikom. Nama sad treba ekonomska paradigma, trebaju nam pare, mi hoćemo veće plaće, bolje školovanje, bolju vojsku, da su profesori cjenjeniji i bolje plaćeni, to nam treba”, rekao je Vanđelić.

Za sebe je rekao da ima iskustva u vođenju ljudi te da u Hrvatskoj ima sposobnih ljudi poput njega koje bi trebale biti u politici, ali su obeshrabrene. “Obeshrabrene su ulaskom u politiku na način da se ili prijeti ili se govori da nećete uspjeti”, rekao je Vanđelić.

